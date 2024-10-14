صحفي ينشر صورة جنود إسرائيليين يختبئون بقناة للصرف الصحي

نشر مراسل القناة 14 الإسرائيلية صورة تكشف اختباء جنود إسرائيليين في قناة صرف صحي أثناء إطلاق صفارات الإنذار بعد إطلاق حزب الله اللبناني عددا من الصواريخ.

وقال الصحفي هاليل بيتون إن الجنود مختبئون في قناة صرف صحي أثناء تفعيل الإنذار وسط إسرائيل، بسبب عدم وجود ملاجئ ومساحات محمية داخل قاعدة عسكرية كبيرة ومركزية، بعد إطلاق صواريخ من لبنان.

وأشار إلى أن قادة القاعدة العسكرية غاضبون ويتساءلون "هل ينتظر رئيس الأركان كارثة أخرى؟ نحن مكشوفون تماما وعاجزون"، بحسب تعبيره.

בתוך תעלת ביוב: כך נראו חיילנו היום פעמיים במהלך האזעקות באזור המרכז, מחוסר במרחבים מוגנים בבסיס גדול ומרכזי.

מפקדים בבסיס זועמים: ״הרמטכ״ל מחכה לעוד אסון? אנחנו חשופים לחלוטין וחסרי אונים מול הפקודים שלנו״. https://t.co/uHKmf20eeq pic.twitter.com/oRvqCRryQb — הלל ביטון רוזן | Hallel Bitton Rosen (@BittonRosen) October 14, 2024

وقد أسفر هجوم مباغت، أمس الأحد، على معسكر تدريب لواء غولاني -الذي يبعد نحو 80 كيلومترا عن عمق الجنوب اللبناني- عن مقتل 4 جنود وإصابة 67 بينهم 8 حالتهم خطرة للغاية. ووصفت إذاعة الجيش الإسرائيلي هذا الاستهداف بأنه الحدث الأكثر دموية ضد الجيش منذ بدء الحرب الجارية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المسيّرة أطلقت صاروخا على معسكر التدريب، قبل أن تصطدم بقاعة الطعام داخل المعسكر، كان فيها جنود يتناولون الطعام.