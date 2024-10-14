حزب الله يهاجم الجليل وحيفا وغارات إسرائيلية جنوب وشرق لبنان

قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق 30 صاروخا من الأراضي اللبنانية باتجاه الجليل وحيفا، وفي حين واصلت الطائرات الإسرائيلية قصف شرق وجنوب لبنان، أعلن حزب الله مهاجمة عدة مواقع إسرائيلية.

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية أفادت بإطلاق 10 صواريخ من لبنان نحو الجليل الأعلى، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت بعض الصواريخ في حين سقط بعضها الآخر في سعسع وتسفعون.

بدورها، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في مدينة حيفا ومحيطها ومنطقة الكرمل ومدينة نتانيا شمال تل أبيب وعشرات البلدات المحيطة بعد إطلاق صواريخ من لبنان. وأكدت القناة الـ14 الإسرائيلية سماع دوي انفجارات عنيفة في حيفا والكريوت.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن دوي انفجارات سمعت في منطقة نتانيا والشارون وسط إسرائيل، بعد إطلاق صواريخ من لبنان.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن الدفاعات الجوية اعترضت 5 صواريخ من لبنان باتجاه منطقة هشارون شمال تل أبيب.

هجمات الحزب

من جهته، أعلن حزب الله أنه قصف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة برشقة صاروخية وحقق إصابة مباشرة. كما هاجمت قوات الحزب قاعدة ستيلا ماريس البحرية شمال غرب حيفا بصواريخ "نوعية"، على حد قوله.

وفي لبنان، قال حزب الله إنه قصف بالمدفعية قوة إسرائيلية في أثناء محاولتها التسلل للأراضي اللبنانية من جهة بلدة مركبا جنوبي لبنان ومنطقتي اللبونة وخلة وردة.

وأضاف أنه استهدف بالمدفعية جنود العدو الإسرائيلي لدى محاولتهم التقدم نحو بلدة عيتا الشعب، مجبرا إياهم على التراجع.

كما أعلن حزب الله أنه يخوض اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع القوات الإسرائيلية في محيط بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان، وأفادت مراسلة الجزيرة بسماع أصوات اشتباكات عنيفة في المنطقة.

وأضاف الحزب أن مقاتليه فجرّوا عبوتين ناسفتين بقوات إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة راميا، وهاجموا تجمعات للجنود الإسرائيليين في مارون الراس، وقصفوا مستوطنة كريات شمونة، وقاعدتي تسوريت وطيرة الكرمل، وثكنتي زرعيت.

غارات إسرائيلية

في المقابل، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها الجوي والمدفعي على مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان.

وقال مراسل الجزيرة إن المدفعية الإسرائيلية قصفت بلدتي رامية وعيتا الشعب، بالإضافة لمنطقة سدانة الواقعة بين بلدتي شبعا وكفرشوبا وجويا وعين بعال جنوب لبنان.

وأضاف المراسل أن قصفا إسرائيليا بالقذائف الحارقة استهدف أطراف بلدة شبعا جنوبي لبنان.

كما شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على بلدات النبطية الفوقا وكفردونين والشهابية والقليلة ومعروب جنوبي لبنان.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخص وإصابة آخر في غارة إسرائيلي على مركز طبي في صديقين جنوبي البلاد.

كما شنت المقاتلات الإسرائيلية غارة على مبنى سكني في بلدة سرعين، في بعلبك شرقي لبنان، وأدّى القصف إلى تدمير كامل للمبنى.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل معظم مناطق لبنان -بما فيها العاصمة بيروت– عبر غارات جوية، بالإضافة إلى عمليات توغل بري في الجنوب.

وأسفرت هذه الغارات حتى مساء السبت عن 1488 قتيلا و4297 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و340 ألف نازح، وفق بيانات رسمية لبنانية.

ويوميا يرد حزب الله بصواريخ ومسيّرات وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.