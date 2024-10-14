تسريبات: لقاء سري بإسرائيل يستعرض خطط ضرب إيران

أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا سريا الليلة الماضية مع قادة الجيش والاستخبارات، لبحث خطط شن هجوم على إيران.

وأكدت الصحيفة حصول لقاء سري الليلة الماضية بين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في قاعدة المخابرات، استعدادا للهجوم المتوقع على إيران.

وأضافت أن الثلاثة التقوا بمسؤولي المخابرات "في أهم مناقشة تم فيها عرض الخطط السرية والمراجعات المتعمقة".

وذكرت أنه عشية اغتيال إسرائيل أمين عام حزب الله حسن نصر الله في 27 سبتمبر/أيلول الماضي "تلقى نتنياهو مراجعة في قاعدة المخابرات التي حصل فيها اللقاء السري الليلة الماضية".

في السياق ذاته، كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية أن نتنياهو يعقد مشاورات ليلية لبحث سُبل الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني.

ونقلت عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير قوله إن الرد على الهجوم الإيراني سيكون قويا، وإن على إسرائيل أن تكون مستعدة لرد الفعل الإيراني.

الاستعداد لتبادل الضربات

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أنه يجب الاستعداد لتبادل الضربات، الأمر الذي قد يجر واشنطن للحرب، وهو ما لا تريده طهران.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش أعد خططا للرد على إيران، وذلك في ظل تأكيدات إسرائيلية متصاعدة بأن الرد سيكون "قاتلا ومفاجئا".

وأوضحت أن قرار تنفيذ تلك الخطط ينتظر الاعتماد السياسي، في حين قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه "راضٍ عن الخطط الإسرائيلية المقترحة للرد على هجوم إيران".

وقد ظلت حكومة بنيامين نتنياهو طيلة الأيام الماضية تتوعد إيران "برد قاسٍ ومؤلم وعنيف" على الهجوم الذي شنته مطلع الشهر الجاري على قواعد ومنشآت عسكرية في إسرائيل.

يذكر أن الهجوم الإيراني جاء ردا على اغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية أثناء تواجده في طهران نهاية يوليو/تموز الماضي في عملية نُسبت إلى إسرائيل، وانتقاما لمقتل أمين عام حزب الله وشخصية عسكرية إيرانية رفيعة في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في سبتمبر/أيلول الماضي.

واعترفت إسرائيل مؤخرا بأن الصواريخ الإيرانية أصابت أهدافا عسكرية وألحقت بها خسائر مادية تفوق 50 مليون دولار، لكنها لم تكشف عن أي خسائر بشرية.