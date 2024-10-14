تأكيد عماني إيراني على ضرورة وقف التصعيد في المنطقة

أجرى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال محادثات هاتفية مع سلطان عمان هيثم بن طارق حول الأوضاع في المنطقة بالتزامن مباحثات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي اليوم الاثنين في مسقط أكدا خلالها ضرورة وقف التصعيد بالمنطقة.

وقالت وزارة الخارجية العمانية إن السلطان هيثم بن طارق تلقى اتصالا من رئيس المجلس الأوروبي بحثا خلاله عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى مناقشة تعزيز العلاقات المتبادلة بين سلطنة عُمان ودول الاتحاد الأوروبي.

كما ذكرت الخارجية العمانية أن وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي ونظيره الإيراني بحثا حالة التصعيد الناجم عن استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وعلى قطاع غزة فضلا عن رفض إسرائيل الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة امتثالا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأكد الوزيران، حسب وكالة الأنباء العمانية، "مواصلة ودعم الجهود المبذولة لوقف التصعيد والتوتر في المنطقة عبر الحوار والوسائل السلمية وتسخير الدبلوماسية أداةً أساسية لحل الخلافات والصراعات".

ووصل عراقجي فجر اليوم الاثنين إلى العاصمة العمانية مسقط بعد مغادرة العاصمة العراقية بغداد مساء الأحد.