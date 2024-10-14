بالصور.. الأقمار الصناعية تكشف انتشار آليات الاحتلال شمالي غزة

أظهرت صور أقمار صناعية بتاريخ 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري مناطق انتشار الآليات العسكرية الإسرائيلية في شمال قطاع غزة.

وتظهر الصور أعدادا كبيرة من الآليات العسكرية دخلت إلى قطاع غزة من محورين هجوميين الأول من بيت لاهيا في الشمال، والثاني من شرق جباليا.

وتنتشر آليات الاحتلال العسكرية على خط متصل يحاصر محافظة شمال غزة ويعزلها عن باقي القطاع.

ويعاني سكان شمال قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي من إبادة مستمرة، حيث تحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين وتستهدف أي شخص يتحرك لجلب المياه أو تشغيل الآبار في المنطقة.

ولم يتمكن آلاف المدنيين من مغادرة منازلهم في الوقت الذي يعانون فيه من نقص حاد في المياه والغذاء بسبب منع الاحتلال دخول المساعدات الإغاثية وشاحنات المياه الصالحة للشرب.

كما لا تزال عشرات الجثث تنتشر في المنازل والشوارع، خاصة في مخيم جباليا، ولم يتم انتشالها في ظل هذه الظروف، وما زال الأشخاص الجرحى عالقين داخل منازلهم ولم يتمكنوا من الوصول إلى المستشفى.

وكانت مصادر أكدت للجزيرة، في وقت سابق، أن قوات الاحتلال فصلت شمال القطاع عن مدينة غزة. وأفادت بأن هذا الفصل يتم بآليات عسكرية مدعومة بغطاء من الطائرات المسيّرة.

وأمس الأحد، أكد مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، استشهاد أكثر من 300 فلسطيني في شمال القطاع مع استمرار الاحتلال بارتكاب "أبشع المجازر".