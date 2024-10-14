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بالصور.. الأقمار الصناعية تكشف انتشار آليات الاحتلال شمالي غزة

الأقمار الصناعية تكشف انتشار الآليات الإسرائيلية شمال قطاع غزة الجزيرة
الآليات الإسرائيلية تحاصر محافظة شمال غزة لعزلها عن باقي القطاع (الجزيرة)
14/10/2024

أظهرت صور أقمار صناعية بتاريخ 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري مناطق انتشار الآليات العسكرية الإسرائيلية في شمال قطاع غزة.

وتظهر الصور أعدادا كبيرة من الآليات العسكرية دخلت إلى قطاع غزة من محورين هجوميين الأول من بيت لاهيا في الشمال، والثاني من شرق جباليا.

وتنتشر آليات الاحتلال العسكرية على خط متصل يحاصر محافظة شمال غزة ويعزلها عن باقي القطاع.

الأقمار الصناعية تكشف انتشار الآليات الإسرائيلية شمال قطاع غزة الجزيرة
(الجزيرة)

ويعاني سكان شمال قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي من إبادة مستمرة، حيث تحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين وتستهدف أي شخص يتحرك لجلب المياه أو تشغيل الآبار في المنطقة.

ولم يتمكن آلاف المدنيين من مغادرة منازلهم في الوقت الذي يعانون فيه من نقص حاد في المياه والغذاء بسبب منع الاحتلال دخول المساعدات الإغاثية وشاحنات المياه الصالحة للشرب.

**داخلية**
(الجزيرة)

كما لا تزال عشرات الجثث تنتشر في المنازل والشوارع، خاصة في مخيم جباليا، ولم يتم انتشالها في ظل هذه الظروف، وما زال الأشخاص الجرحى عالقين داخل منازلهم ولم يتمكنوا من الوصول إلى المستشفى.

وكانت مصادر أكدت للجزيرة، في وقت سابق، أن قوات الاحتلال فصلت شمال القطاع عن مدينة غزة. وأفادت بأن هذا الفصل يتم بآليات عسكرية مدعومة بغطاء من الطائرات المسيّرة.

الأقمار الصناعية تكشف انتشار الآليات الإسرائيلية شمال قطاع غزة الجزيرة
(الجزيرة)

وأمس الأحد، أكد مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، استشهاد أكثر من 300 فلسطيني في شمال القطاع مع استمرار الاحتلال بارتكاب "أبشع المجازر".

المصدر : الجزيرة

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