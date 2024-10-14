القسام والسرايا تقصفان "نتساريم" بقذائف هاون من العيار الثقيل

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين مشاهد من استهداف مقاتليها بقذائف الهاون قوات الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم بقطاع غزة.

وأوضحت القسام أن قصف قوات الاحتلال كان بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وبالاشتراك مع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وأظهرت المشاهد رصد سقوط قذائف الهاون على المكان المستهدف.

وعمل جيش الاحتلال على توسعة محور نتساريم، الفاصل بين شمالي القطاع ووسطه وجنوبه، من كيلومترين إلى 4 كيلومترات. كما أنشأ فيه عدة نقاط عسكرية شبه دائمة.

وعمدت فصائل المقاومة، على رأسها كتائب القسام وسرايا القدس، على قصف محور نتساريم (المعروف فلسطينيا بمفترق الشهداء) بقذائف الهاون وصواريخ "رجوم" و"107″ قصيرة المدى.

ودأبت كتائب القسام في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نُفذت ضد قوات الاحتلال.

كما دأبت على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبّدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها.