الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين قادمتين من سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيّرتين قادمتين من الأراضي السورية بعد يوم على مقتل 4 جنود وإصابة 67، منهم 7 بحالة خطيرة إثر هجوم بمسيّرة نفذه حزب الله اللبناني ضد قاعدة عسكرية إسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي -في بيان- إنه "تم اعتراض الطائرتين قبل عبورهما إلى داخل إسرائيل".​

من جهة ثانية، تجدد دوي صفارات الإنذار في عدد من البلدات الإسرائيلية قرب الحدود اللبنانية وفي الجولان.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إنه تم إطلاق صفارات الإنذار في الجليل الأعلى. وأشارت أيضا إلى دوي صفارات الإنذار في "كدمات زفي" جنوب الجولان.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل لبنان بشن غارات جوية طالت العاصمة بيروت، بالإضافة إلى عمليات توغل بري في الجنوب.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية في لبنان حتى مساء الأحد عن ألف و539 قتيلا و4 آلاف و471 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و340 ألف نازح.

ويرد حزب الله يوميا بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

​ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي عربية في لبنان وسوريا وفلسطين، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.​