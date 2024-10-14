استطلاع إسرائيلي: 54% يؤيدون استهداف النووي الإيراني

أظهرت نتائج استطلاع للرأي في إسرائيل أن 54% من الإسرائيليين يؤيدون استهداف المنشآت النووية الإيرانية، ضمن الرد الإسرائيلي المتوقع على الهجوم الإيراني مطلع الشهر الجاري.

وأوضح الاستطلاع أن من أيدوا استهداف المنشآت النووية الإيرانية يرون أن هذا الاستهداف يمثل "نجاحا لإسرائيل وحكومتها"، في حين رأى 25% أن الهجوم على رموز نظام المرشد الإيراني علي خامنئي هو "النجاح الأهم"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

كذلك أظهرت نتائج الاستطلاع -الذي أجرته القناة الإسرائيلية الـ14 الخاصة المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشمل 472 إسرائيليا ممن تزيد أعمارهم على 18 عاما- أن 13% يعتقدون أن الهجوم على البنية التحتية للنفط والغاز بإيران هو "النجاح الأعظم"، بينما لم تفصح النسبة المتبقية (8%) عن أي رأي.

ويأتي الاستطلاع بينما تترقب إيران هجوما إسرائيليا محتملا عليها، بعد هجومها على إسرائيل قبل نحو أسبوعين، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران أواخر يوليو/تموز الماضي، وإعلان تل أبيب اغتيالها الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في ضاحية بيروت الجنوبية أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.

ويترافق ذلك مع تأكيدات شبه يومية من مسؤولين إسرائيليين بشأن الرد على إيران، منها قول وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن الرد الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي الإيراني سيكون "قاتلا ودقيقا ومفاجئا على نحو لن تعرف فيه طهران ما الذي حدث وكيف حدث"، على حد تعبيره.