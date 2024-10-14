أميركا تطلب من رعاياها مغادرة لبنان فورا

جددت الولايات المتحدة مناشدة رعاياها مغادرة لبنان الذي يتعرض لقصف جوي إسرائيلي عنيف منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، مما أدى حتى الآن لسقوط آلاف القتلى والجرحى.

وقالت السفارة الأميركية في لبنان اليوم الاثنين إنها تدعو بقوة رعاياها لمغادرة البلاد "الآن".

وأضافت أن الرحلات الجوية الإضافية التي نظمتها السفارة لنقل الأميركيين إلى خارج بيروت لن تستمر إلى الأبد.

ويأتي هذا النداء الجديد وسط توقع المزيد من الغارات الإسرائيلية العنيفة على لبنان بعد تمكن حزب الله الليلة الماضية من قصف معسكر إسرائيلي، مما أدى لمقتل 4 جنود وإصابة 67 آخرين.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي تشن إسرائيل حربا مدمرة على معظم مناطق لبنان -بما فيها العاصمة بيروت- مما أدى لسقوط 1488 قتيلا و4297 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و340 ألف نازح، وفق بيانات رسمية لبنانية.

ويوميا يرد حزب الله بصواريخ ومسيّرات وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات.

ووفق مراقبين فإن إسرائيل تعلن جانبا يسيرا فقط من خسائرها البشرية والمادية، حيث تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم هذه الخسائر.