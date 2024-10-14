أحزاب إيطالية تدعو للاعتراف بدولة فلسطين وحظر تسليح إسرائيل

دعت أحزاب معارضة في إيطاليا حكومة البلاد والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات بشأن حظر تصدير الأسلحة لإسرائيل، والاعتراف بدولة فلسطين.

وقال زعيم "حركة 5 نجوم" جوزيبي كونتي إنه "بعد الهجوم على القواعد التي يوجد فيها جنود إيطاليون تابعون لبعثة اليونيفيل (في لبنان) تقتحم الدبابات الإسرائيلية الآن قواعد الأمم المتحدة".

وتساءل: متى سيفتح الناس أعينهم ويقررون وقف جرائم الحرب التي ترتكبها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؟ ألم يكن التدمير الممنهج لغزة والشعب الفلسطيني طوال 12 شهرا كافيا؟ ألم يكن غزو لبنان والقتلى والهجمات على قواعدنا كافيا؟

وأكد كونتي أنهم طرحوا هذا الوضع على جدول الأعمال منذ أشهر. وطالب الحكومة الإيطالية والمؤسسات الأوروبية بتجاوز الكلمات فيما يتعلق بحظر الأسلحة والعقوبات الاقتصادية والتجارية على إسرائيل.

جنون نتنياهو

وشدد على ضرورة أن "نوقف جنون نتنياهو، ونتخذ قرارات جدية لفرض وقف إطلاق النار وحل الدولتين.. من أجل إسرائيل وفلسطين".

بدورها، دعت زعيمة حزب المعارضة الرئيسي في إيطاليا إيلي شلاين رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، إلى الانضمام لمقترح وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، الذي طرحته إسبانيا وفرنسا.

وذكرت شلاين أنهم طلبوا من الحكومة الإيطالية اتخاذ قرار بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

يشار إلى أن إسرائيل تشن حربا مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أدى حتى الحين لسقوط أكثر من 42 ألف شهيد ونحو 100 ألف جريح، معظمهم نساء وأطفال، إلى جانب تدمير البنية التحتية وتهجير وتجويع السكان.

وقبل أسابيع، وسعت إسرائيل نطاق الحرب وبدأت في شن غارات جوية عنيفة على لبنان وتوغلت في أراضيه، مما أدى لسقوط أزيد من 1300 قتيل وتهجير سكان مدن وقرى عديدة بجنوب البلاد.