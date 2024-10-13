4 مجازر في غزة والمقاومة تتصدى لقوات الاحتلال بجباليا ورفح

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 مجازر في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، ونسفت عشرات المنازل في مخيم جباليا في حين وثّق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة استشهاد مئات الفلسطينيين في شمال القطاع خلال 9 أيام.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 4 مجازر في القطاع، وصل من ضحاياها للمستشفيات 52 شهيدا و128 مصابا خلال 24 ساعة.

وأضافت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفع إلى 42 ألفا و227 شهيدا و98 ألفا و464 مصابا.

وأكدت أن العديد من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصادر طبية قولها إن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 11 شهيدا منذ فجر اليوم الأحد جراء القصف الإسرائيلي الذي أصاب مناطق عديدة في القطاع.

ففي شمال القطاع الذي تحاصره قوات الاحتلال منذ 9 أيام، أفاد مراسل الجزيرة باستمرار القصف المدفعي الإسرائيلي على جباليا البلد وبيت لاهيا ومخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقال مراسل الجزيرة إن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة الاتصالات غربي مخيم جباليا.

كذلك أفاد المراسل بأن قوات الاحتلال نسفت عشرات المباني السكنية غرب مخيم جباليا، كما نسفت مباني سكنية في منطقة التوام شمال غربي مدينة غزة.

مجازر وتهجير

من جهته، قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر في محافظات الشمال قتل فيها أكثر من 300 شخص منذ 9 أيام.

وقال الثوابتة إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتنفيذ مخطط تهجير للفلسطينيين من شمال القطاع، وهو أكبر وأخطر مخطط أميركي إسرائيلي في القرن الـ21، وأضاف "نحن أمام حرب استئصال إجرامية ينفذها الاحتلال والأميركيون بحق شعبنا".

وقال إن الاحتلال يعمل على منع وصول الوقود إلى مستشفيات الشمال، ودعا المجتمع الدولي، خاصة روسيا والصين، إلى التدخل لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

إلى ذلك، قالت مقررة الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز إن القوات الإسرائيلية ترتكب الآن مذبحة أخرى في شمال قطاع غزة.

وأضافت ألبانيز أن الفلسطينيين يقتلون في جباليا بقسوة وسادية بأسلحة ودعم غربي.

قصف مكثف

ووسط القطاع، نقلت وكالة الأناضول عن مصادر طبية فلسطينية قولها إن 6 فلسطينيين -معظمهم أطفال- أصيبوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

كما نقل مراسل الجزيرة عن مصادر طبية قولها إن 5 مواطنين فلسطينيين استشهدوا وأصيب عدد آخر إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي الجنوب، قال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية استهدفت مسجدا في منطقة المواصي الساحلية غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر بجروح إثر قصف إسرائيلي استهدف شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

عمليات للمقاومة

بالتزامن مع فرض الحصار على شمال القطاع، تشهد محاور القتال تكثيف فصائل المقاومة عملياتها واستهدافها لقوات الاحتلال.

فقد أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أن مقاتليها فجروا عبوة شديدة الانفجار في قوة إسرائيلية راجلة قوامها 15 جنديا في أثناء محاولتهم اقتحام أحد المنازل قرب مفترق الاتصالات غرب معسكر جباليا، وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

كما أعلنت الكتائب استهداف مقاتليها دبابة ميركافا بقذيفة "الياسين 105" في منطقة "التوام" شمال غزة.

واستهدفت القسام أيضا -شمال القطاع- ناقلة جند بقذيفة "الياسين 105" قرب محطة الخازندار.

وفي مقبرة الفالوجا في جباليا، أعلنت القسام استهداف دبابة ميركافا بقذيفة "الياسين 105" وقالت أيضا إنها قصفت حشود الجيش الإسرائيلي شرق المخيم.

وفي جنوب القطاع، أعلنت كتائب القسام استهداف دبابتي ميركافا وجرافة عسكرية من نوع "دي 9" بقذائف "الياسين 105" في حي الجنينة شرقي مدينة رفح، وقالت الكتائب إن مقاتليها رصدوا هبوط مروحيات إسرائيلية للإجلاء.

وفي منطقة الريان شرق رفح، بثت القسام صورا لتفجير مقاتليها فتحة نفق مفخخة في قوة هندسية إسرائيلية.

تدمير آليات

وبدورها، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– أن مقاتليها دمروا ناقلة جند إسرائيلية متوغلة على مفترق التوام غرب شمال قطاع غزة بتفجير عبوة من نوع "ثاقب" زرعوها مسبقا.

كما قالت السرايا إن مقاتليها فجروا آلية عسكرية إسرائيلية متوغلة في منطقة الصفطاوي شمالي قطاع غزة بعبوة برميلية شديدة الانفجار من نوع "ثاقب".

يُشار إلى أن إسرائيل تواصل منذ ما يزيد على سنة كاملة عدوانها ومجازرها بحق المدنيين في قطاع غزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع المحاصر.