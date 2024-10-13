36 شهيدا والمقاومة تكثف عملياتها في جباليا وغزة ورفح

قالت مصادر طبية للجزيرة إن 36 شهيدا سقطوا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر السبت، فيما تشهد محاور القتال، خصوصا في شمال القطاع الذي يشهد حصارا متواصلا لليوم التاسع على التوالي، تكثيف فصائل المقاومة لعملياتها واستهدافها لقوات الاحتلال المتوغلة.

فقد أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد ثمانية فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأضاف أن القصف تسبب في دمار واسع في ممتلكات المدنيين، فيما نُقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى كمال عدوان في مدينة غزة.

كما أفاد مراسل الجزيرة بوصول ستة مصابين إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة، معظمهم من الأطفال إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في شارع المشاهرة بحي التفاح شرقي المدينة.

وذكر المراسل في وقت سابق أن شخصين استشهدا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما استهدفت غارتان إسرائيليتان منطقة المواصي غربي رفح جنوب القطاع.

عمليات المقاومة

وبالتزامن مع فرض الحصار على شمال القطاع، تشهد محاور القتال تكثيف فصائل المقاومة لعملياتها واستهدافها لقوات الاحتلال.

فقد أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن مقاتليها فجروا عبوة شديدة الانفجار في قوة إسرائيلية راجلة قوامها 15 جندياً أثناء محاولتهم اقتحام أحد المنازل قرب مفترق الاتصالات غرب معسكر جباليا، وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

كما أعلنت استهداف مقاتليها دبابة ميركافا بقذيفة "الياسين 105" في منطقة "التوام" شمال غزة.

واستهدفت القسام أيضا في شمال القطاع، ناقلة جند بقذيفة "الياسين 105" قرب محطة الخزندار.

وفي مقبرة الفالوجا في جباليا، أعلنت القسام استهداف دبابة ميركافا بقذيفة "الياسين 105″، وقالت إنها قصفت حشود الجيش الإسرائيلي شرق المخيم.

وفي جنوب القطاع، أعلنت استهداف دبابتي ميركافا وجرافة عسكرية من نوع "دي 9" بقذائف "الياسين 105" في حي الجنينة شرقي مدينة رفح، وقالت إن مقاتليها رصدوا هبوط مروحيات إسرائيلية للإجلاء.

وفي منطقة الريان شرق رفح، بثت القسام صورا لتفجير مقاتليها فتحة نفق مفخخة في قوة هندسية إسرائيلية.

تدمير آليات

بدورها أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مقاتليها دمروا ناقلة جند إسرائيلية متوغلة على مفترق التوام غرب شمال قطاع غزة بتفجير عبوة من نوع "ثاقب" زرعوها مسبقا.

كما قالت السرايا إن مقاتليها فجروا آلية عسكرية إسرائيلية متوغلة في منطقة الصفطاوي شمالي قطاع غزة بعبوة برميلية شديدة الانفجار من نوع "ثاقب".

يشار إلى أن إسرائيل تواصل لأزيد من عام كامل عدوانها ومجازرها بحق المدنيين في قطاع غزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.

وقد خلف العدوان الإسرائيلي أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة، كما تسبب في استشهاد 42 ألفا و175 فلسطيني، وإصابة 98 ألفا و336 بجراح، معظمهم نساء وأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة.