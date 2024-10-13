23 قتيلا في قصف جوي على سوق بالخرطوم ومعارك ضارية بالمقرن

أعلنت "غرف الطوارئ" في العاصمة السودانية الخرطوم مقتل 23 شخصا وجرح أكثر من 40 آخرين إثر قصف الجيش السوداني سوقا مجاورة لأحد المعسكرات الرئيسية لقوات الدعم السريع في الخرطوم.

وأشار بيان لغرف الطوارئ (مبادرة شبابية لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين من الحرب في السودان) نشرته في صفحتها الرسمية على فيسبوك إلى تسجيل "23 وفاة مؤكدة وأكثر من 40 جريحا تم نقلهم إلى 3 مستشفيات "بعد قصف الطيران الحربي ظهر السبت السوق المركزية" في جنوب الخرطوم.

من جهة أخرى، نشر أحد الجنود الذين يقاتلون في صفوف الجيش السوداني أمس السبت مشاهد من المعارك العنيفة التي تدور بين الجيش وقوات الدعم السريع في منطقة مقرن النيلين الأبيض والأزرق بالخرطوم.

وأظهرت الفيديوهات جنود الجيش السوداني وهم يخوضون المعارك ويطلقون النار من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، كما تضمنت لقطات لمبنى "بنك السودان المركزي" في منطقة مقرن النيلين بالخرطوم.

المقرن والخرطوم وجبل موية

وتشهد منطقة المقرن في هذه الأيام اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالتزامن مع عملية عسكرية أطلقها الجيش ضد مواقع الدعم السريع في وسط الخرطوم.

وسيطرت قوات الدعم السريع في أواخر يونيو/حزيران الماضي على منطقة جبل موية، وقطعت طرق الإمداد عن ولايات النيل الأبيض وكردفان ودارفور، وتمكنت بعد ذلك من السيطرة على معظم مدن ولاية سنار، بما فيها عاصمتها سنجة.

لكن الجيش أعلن قبل أسبوع أنه نجح في استعادة جبل موية بعد معارك ضارية، كما أعلن قبل ذلك عن استعادة بعض المواقع في العاصمة الخرطوم.

وأدى القتال الذي اندلع بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في أبريل/نيسان 2023 إلى نزوح الملايين وانتشار المجاعة والأمراض بين الشعب السوداني.

وفشلت محادثات توسطت فيها الولايات المتحدة في جنيف في سبتمبر/أيلول الماضي في تحقيق تقدم نحو وقف إطلاق النار، لكنها تمخضت عن وعود من الطرفين المتحاربين بتحسين وصول المساعدات.