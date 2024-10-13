20 مصابا في تصادم قطارين بمصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الأحد إصابة 20 راكبا جراء حادث تصادم قطارين في محافظة المنيا بصعيد مصر على بعد 240 كلم جنوب القاهرة .

وأعلنت الوزارة الدفع بـ23 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع حادث القطار، موضحة أن الحصر المبدئي يشير إلى أن عدد المصابين بلغ 20 مصابا، وتم نقل 19 منهم إلى مستشفى المنيا العام، ونقل مصاب واحد إلى مستشفى المنيا الجامعي.

ووفق الوزارة ، تشير الفحوصات الأولية إلى أن الإصابات تتراوح ما بين كدمات وسحجات وجروح ظاهرية ومازال الأطباء يعملون على تحديد الوضع الصحي الدقيق للمصابين، بينما لا توجد حالات وفاة حتى الآن، والمتابعة مستمرة. وأدى حادث تصادم القطارين إلى انقلاب عربتين في ترعة الإبراهيمية.

وقالت الوزارة ، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تابع توفير الخدمات الإسعافية والعلاجية لمصابي حادث القطار، وكلف نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه لمحافظة المنيا لمتابعة الوضع الصحي ميدانيا، كما وجه برفع درجة التأهب الطبي للمستشفيات الواقعة في النطاق الجغرافي للحادث.

وتعمل مصر منذ سنوات على تطوير شبكة النقل وتحديث القطارات وتطوير خطوط السكك الحديدية بعد سجل طويل من حوادث القطارات.