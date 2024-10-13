"لا تنسوهم من الدعاء طيلة الرحلة".. قائد طائرة ليبية يدعو لأهل غزة

"لا تنسوهم من الدعاء طيلة الرحلة".. بهذه العبارة دعا الكابتن الليبي "عبد اللطيف كبلان" ركابه الذين كانوا معه في الرحلة المتجهة من إسطنبول في تركيا إلى مدينة مصراتة الليبية بالدعاء لأهالي غزة.

الكابتن كبلان يعمل في شركة الخطوط الجوية الأفريقية، نشر له أحد الركاب مقطع فيديو وهو يدعو لأهل غزة بعد دعاء السفر بنبرة يعلوها ألم الحزن وشجن الأسى قبل انطلاق رحلته من إسطنبول لمصراتة.

وبدأ الكابتن كبلان دعاءه بالقول "نسأل الله أن يفرج كربهم، ويثبت أقدامهم، ويسدد رميهم، وينصرهم على عدوهم، ويجعل شهداءهم في جنات عليين".

وأضاف "اللهم انصر من نصرهم، واخذل من خذلهم خذلانا مبينا، اللهم مدهم بجند من السماء ملائكة مردفين يقاتلون معهم حتى النصر العظيم يا أرحم الراحمين".

ومع نشر الراكب المقطع على منصات التواصل، بدأ المغردون بتداوله على نطاق واسع، وأشادوا بفعل الكابتن كبلان.

#ليبي حُر بارك الله فيه l قائد طائرة الإفريقية يدعو لأهل #غزة.. 📌بعد دعاء السفر

الطيار الليبي الكابتن عبد اللطيف كبلان خلال رحلة الخطوط الإفريقية من #إسطنبول باتجاه #مصراتة، يتضرع بالدعاء للثلة المرابطة في أطناف بيت المقدس #غزة..⤵️ #فلسطين_قضية_الاحرار #غزه_الفاضحة pic.twitter.com/n8SXvDRATP — مختار غمّيض (@ghommokh) October 12, 2024

وعلق مغردون على المقطع بالقول إن الكابتن لم ينس إخوانه في غزة، وأضافوا أن كبلان مثل كثيرين من المواطنين في العالم العربي والإسلامي الذين يعيشون ألم ما يحدث لأهالي غزة من حرب إبادة من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من عام.

وقال أحد المغردين نسأل الله أن يستجيب دعاءه وهو يحلق بالجو مع ركابه.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي ينتشر فيها مقطع فيديو للكابتن عبد اللطيف وهو يدعو لأهل غزة، ففي أبريل/نيسان من العام الحالي انتشر على منصات التواصل مقطع فيديو لدعاء كبلان لأهالي غزة.