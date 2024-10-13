حذرت كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون -اليوم السبت- سول من "كارثة مروعة" إذا تم العثور على طائرات مسيرة كورية جنوبية تحلق فوق بيونغ يانغ.

كما انتقدت رد الجانب الكوري الجنوبي على الاتهام الشمالي، إذ أكدت بيونغ يانغ أمس الجمعة أن سول أرسلت طائرات مسيرة عدة مرات خلال الأسبوعين الماضيين معتبرة أنه اختراق يستحق الرد، في حين ردت سول بالقول إنها لا تستطيع تأكيد هذه الاتهامات.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية عن كيم قولها: "حقيقة أن الوسيلة التي حملت المنشورات هي طائرات مسيرة هي جوهر خطورة الحادث الأخير"، في إشارة إلى المنشورات المناهضة لكوريا الشمالية التي دأبت سول على إسقاطها فوق جارتها الجنوبية.

جدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت عودة كوريا الجنوبية إلى إسقاط منشورات عدائية، فضلا عن تشغيل مكبرات صوت دعائية على الحدود، في حين تقوم كوريا الشمالية من جانبها بإرسال مناطيد تحمل نفايات فوق جارتها الجنوبية، مما أدى إلى تفاقم التوترات بين البلدين.