زيلينسكي يدعو الغرب لتوسيع إنتاج الأسلحة في أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -أمس السبت- إنه يرغب، بمساعدة من الاستثمارات الغربية، في توسيع إنتاج الأسلحة بشكل كبير في بلاده التي تعاني من ويلات الحرب مع روسيا منذ أكثر من عامين.

وتابع زيلينسكي -في خطاب له- أن "قدرتنا الصناعية تتيح لنا إنتاج عدد أكبر بكثير من المسيرات والقذائف والمعدات العسكرية مما تسمح به قدراتنا المالية".

وأشار إلى أن الغرب يمكنه توفير الأموال، خاصة أن العديد من الشركاء غير قادرين حاليا على مساعدة أوكرانيا بشكل كاف بسبب نقص الأسلحة لديهم.

وقال زيلينسكي إن "بعض الشركاء أيضا لديهم تقنيات خاصة يمكن استخدامها في أوكرانيا الآن".

وشكر الرئيس الأوكراني جميع الذين استثمروا بالفعل في قطاع الصناعات العسكرية في بلاده، وخصوصا في إنتاج المسيرات.

كما أضاف أنه -خلال زيارته إلى باريس الخميس الماضي- تمت مناقشة نموذج جديد من التعاون الأوكراني الفرنسي، مشيرا إلى أنه سيجري الآن "تطويره على مستوى وزارتي الدفاع".

ولطالما ذكر زيلينسكي أنه يريد أن يجعل أوكرانيا واحدة من أكبر منتجي الأسلحة في العالم.

وتتصدى بلاده لحرب روسية واسعة منذ فبراير/شباط 2022، وتعتمد بشكل كبير على الأسلحة التي توفرها لها الدول الغربية، لكنها تأمل زيادة إنتاج المعدات الدفاعية بشكل كبير داخل البلاد.

ووفقا لمصادر عسكرية فإن أوكرانيا تحتاج بشكل عاجل إلى أسلحة وذخائر جديدة.