خبير عسكري: خطة الاحتلال بشمال غزة تعكس ارتباكه وتكشف أهدافه الحقيقية

قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء ركن المتقاعد واصف عريقات إن الخطة الإسرائيلية الجديدة في شمال قطاع غزة تعكس حالة من الارتباك لدى الجيش الإسرائيلي وتكشف عن الأهداف الحقيقية للاحتلال.

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد تناولت خطة الجنرالات الإسرائيليين التي تهدف إلى إجلاء جميع سكان شمال غزة ونقلهم إلى مناطق بجنوب القطاع، مع اعتبار كل من يبقى في الشمال هدفا عسكريا.

وأوضح عريقات أن هذا الهدف كان في ذهن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة الجيش الإسرائيلي منذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة.

وفي هذا السياق، قال عريقات إن الاحتلال وقياداته اعتبروا منذ اليوم الأول أن الهدف هو الفلسطيني، فلم يميزوا بين مدني أو مقاتل أو عسكري.

وأضاف أن هذا النهج يتجلى في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، مشيرا إلى قول أحد قادة الجيش الإسرائيلي "نقتل الفلسطينيين لأنهم فلسطينيون".

وأكد عريقات أن الهدف الحقيقي للخطة الإسرائيلية هو "تقطيع الأوصال والعزل وفصل الفلسطينيين بعضهم عن بعض وتضييق الحياة عليهم".

وأضاف "هذا هدف معلن ودائما الجيش يقوم بتنفيذه، لكن من صمد على أرضه وبيته لمدة 373 يوما وتحمّل كل هذه العذابات والآلام لا تنطلي عليه الآن هذه الحرب النفسية والدعائية وحرب الإشاعات وهذا القصف المجنون".

ارتباك بسبب فشل التهجير

ورأى الخبير العسكري أن القصف الهستيري المجنون يعكس ارتباكا عند جيش الاحتلال الإسرائيلي لعدم قدرته على تهجير الفلسطينيين منذ اليوم الأول خارج قطاع غزة.

وأشار إلى وجود استحقاقات داخلية إسرائيلية بعد مرور أكثر من عام على الحرب، إذ يطالب المستوطنون بالعودة إلى مناطقهم، كما ينتظر المهاجرون في الخارج إشارة للعودة إلى الكيان الصهيوني.

ولفت عريقات إلى وجود خلافات حادة بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل، إضافة إلى خلافات مع الحليف الأميركي، وأوضح أن هذه الخلافات ليست نابعة من دوافع إنسانية تجاه الفلسطينيين، بل بسبب "عجز الجيش الإسرائيلي عن تحقيق أهدافه".

وفيما يتعلق بآليات تطبيق الخطة الإسرائيلية في شمال قطاع غزة، أوضح عريقات أن الاحتلال يستغل الفرصة حينما أعلن أن الجبهة الأساسية هي جبهة الشمال مع لبنان من أجل تنفيذ هذا المخطط الذي يسمى خطة الجنرالات.

وأضاف أن هذه الخطة تهدف إلى جعل منطقة الشمال منطقة عسكرية مغلقة وتفريغها من السكان من أجل طمأنة المستوطنين بأنه لا يوجد هناك لا شعب فلسطيني ولا مقاومة فلسطينية.

ومع ذلك، شكك عريقات في قدرة الجيش الإسرائيلي على تنفيذ هذه الخطة، قائلا "لا أعتقد أنه سيستطيع تنفيذها الآن بعد فشله على مدار الفترة الماضية".

وشدد عريقات على أن الفلسطيني لا يمكن أن يترك أرضه، مضيفا "الفلسطيني في غزة قال ذلك منذ اليوم الأول، وهو يعلم تماما حجم التضحية والمعاناة، ويعرف تماما أنه مدفوع للموت من أجل الحياة".