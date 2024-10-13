حزب الله يتصدى لـ"محاولة تسلل" وإسرائيل تقر باشتباكات "وجها لوجه"

أعلن حزب الله التصدي لمحاولة تسلل من جنود إسرائيليين ببلدة رامية جنوب لبنان، وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن "حادث أمني صعب"، في حين أعلن جيش الاحتلال خوض اشتباكات "وجها لوجه" في المنطقة.

وأكد حزب الله أن مقاتليه فجّروا عبوتين ناسفتين بقوات إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة رامية وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

وقال الحزب إنه استهدف بصاروخ موجّه آلية مدرعة في محيط موقع رامية، مشيرا إلى أن الاشتباكات مستمرة مع قوات الاحتلال بالأسلحة ‏المتوسطة والرشاشة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات "اللواء 8" تخوض اشتباكات وجها لوجه مع مقاتلين من حزب الله، وزعم القضاء على عدد منهم.

في حين تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن وقوع حادث أمني صعب في الجبهة الشمالية.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مروحيات عسكرية هبطت في مستشفى رمبام بحيفا لنقل جنود مصابين من لبنان.

عمليات حزب الله

من جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في عدة بلدات من شمال نهاريا إلى حيفا، وتحدثت عن إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان خلال الساعات الماضية.

وأكدت اعتراض عدة صواريخ أطلقت باتجاه حيفا ومحيطها والجليل الأعلى والغربي، في حين سقطت أخرى في مناطق مفتوحة.

من جانبه، أعلن حزب الله قصف تجمع للقوات الإسرائيلية في مستوطنة شوميرا وفي خلة وردة برشقات صاروخية.

وأكد في وقت سابق قصف قوة مشاة إسرائيلية في خربة زرعيت، واستهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي في محيط بليدا ومواقع رميم والمرج والجرداح وثكنة زرعيت وفي مستوطنات المطلة وكفاريوفال والمنارة وكفرغلعادي.

وقال حزب الله إنه قصف أيضا مصنع المواد المتفجرة جنوب حيفا، وقاعدة زوفولون للصناعات العسكرية، وقاعدة حوما وثكنة معاليه غولاني في الجولان المحتل. كما أعلن أنه هاجم بمسيرات انقضاضية قاعدة الدفاع الجوي في كريات إيلعيزر غرب حيفا وعين مرغليوت.

غارات إسرائيلية

وتزامنت تلك التطورات مع تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من لبنان.

واستهدفت الغارات والقصف المدفعي محيط بلدة المنصوري في منطقة صور وبلدات كفرشوبا وشبعا وبيت ليف ويارين والضهيرة وحانين وعيتا الشعب جنوبي لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية -أمس السبت- مقتل 15 شخصا وإصابة عشرات آخرين، في 3 غارات إسرائيلية استهدفت محافظة جبل لبنان وسط البلاد وبلدة دير بللا البترون في منطقة الشمال.

يشار إلى أن إسرائيل وسعت منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي عدوانها على قطاع غزة ليشمل أيضا جنوب لبنان والعاصمة بيروت، من خلال شن غارات جوية غير مسبوقة، كما بدأت توغلا بريا جنوب لبنان ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

وقد أسفرت هذه الغارات -حتى مساء السبت- عن 1437 قتيلا و4123 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و340 ألف نازح، وفق بيانات رسمية لبنانية.