ترامب: تحدثت مع نتنياهو قبل يومين وهو لا يستمع لبايدن

قال المرشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إنه تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "قبل يومين" في زيارة للأخير إلى الولايات المتحدة.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات في مقابلة أجرتها معه قناة فوكس نيوز بثت اليوم الأحد.

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وأضاف ترامب "حدث اللقاء قبل يومين تقريبا، وجاء نتنياهو إلى منزلي في مار إيه لاغو بولاية فلوريدا مع زوجته التي كانت ودودة".

وكان الرئيس السابق قد استقبل نتنياهو في منتجعه في بالم بيتش بولاية فلوريدا في يوليو/تموز الماضي، في أول اجتماع لهما منذ نهاية رئاسة ترامب، ولم يتضح ما إذا كان ترامب يشير إلى الزيارة نفسها.

وقال ترامب في المقابلة "أستطيع أن أقول لك إن بيبي (نتنياهو) قوي للغاية، إنه لا يستمع إلى بايدن".

كما وصف ترامب عدم إجراء اتصالات بين الرئيس جو بايدن ونتنياهو منذ ما يقرب من شهرين بأنه أمر "محزن"، إذ كان آخر اتصال بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي في شهر أغسطس/آب الماضي قبل الاتصال الذي أجروه الأربعاء الماضي لبحث التوتر مع إيران.

وتوترت العلاقات بين بايدن ونتنياهو نتيجة تجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي التوصيات الأميركية في الحرب على غزة وشن هجمات في لبنان لاحقا.