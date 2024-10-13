أكثر من 30 شهيدا بغارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من غزة

استشهد أكثر من 30 فلسطينيا، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، بينهم 5 أطفال بمخيم الشاطئ.

فقد ذكر مصدر طبي بمستشفى المعمداني بمدينة غزة أن جثث 5 أطفال و12 مصابا وصلت للمستشفى، بينها حالات خطيرة لأطفال ونساء، جراء قصف إسرائيلي.

وأفاد شهود عيان بأن القصف استهدف تجمعا لمواطنين قرب "قهوة غبن" بمخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين.

كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينييْن اثنين بقصف إسرائيلي استهدف مواطنين شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقد ذكرت مصادر طبية أن 34 شهيدا سقطوا إثر غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وبدعم أميركي، خلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ عام، 42 ألفا و227 شهيدا، بالإضافة إلى 98 ألفا و464 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بحسب وزارة الصحة في غزة، إلى جانب ما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

وتستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في فرض حصار شديد على شمال قطاع غزة وخاصة بيت حانون وبيت لاهيا ومخيم جباليا، منذ 9 أيام، في محاولة لإفراغها من السكان، وتمنع دخول المساعدات الإغاثية وشاحنات المياه الصالحة للشرب للسكان.

ويناشد الأهالي جميع المؤسسات الدولية للتحرك من أجل إنقاذ حياتهم قبل فوات الأوان، وردع إسرائيل عن ارتكاب جرائم جديدة.