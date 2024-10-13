إعلان لبيع 3 دبابات في اليمن.. فما الحكاية؟

يستخدم الكثيرون منا منصات التواصل وخاصة الفيسبوك لعرض ممتلكاتهم للبيع مثل السيارات، أو أغراض المنزل والأجهزة الإلكترونية.

ولكن في اليمن هناك من قرر أن يبيع 3 دبابات، نعم كما قرأت 3 دبابات، إذ نشر شخص يدعى "أبو خالد" إعلانا عبر صفحة "حراج عدن" على الفيسبوك، قال فيه "معنا ثلاث دبابات روسية من طراز T62 (متهالكة) للبيع بما يعادل 53 ألف دولار أميركي للواحدة"، وأضاف رقم للتواصل وأرفق الإعلان بصور الدبابات.

وبع ساعات حذف الإعلان من الصفحة، ولكن إعلانًا مثل هذا يستحيل أن يمر مرور الكرام على جمهور منصات التواصل الاجتماعي، إذ أخذ الكثيرون صورة من الإعلان وبدؤوا تداولها على "السوشيال ميديا".

ومع كثرة تداول الإعلان بدأت حالة من الجدل والاستغراب والسخرية بين المغردين. وانتقادا للإعلان قال مدونون يمنيون "كنا نسمع عن بيع أسلحة من رشاشات ومعدلات وأطقم عسكرية لكن دبابات جهارا نهارا وفي عدن هذا شيء ما رأيناه ولا سمعنا به من قبل".

في واقعة غريبة.. عرض مجهولون ثلاث دبابات عسكرية للبيع على أحد المواقع المتخصصة بالبيع الالكتروني على موقع فيسبوك.

وقال الشخص الذي عرضها للبيع انها تتواجد في محافظة شبوة.

وقال الاعلان ان الدبابات روسية الصنع طراز T62 وان سعر الواحدة منها مأتي الف ريال سعودي. pic.twitter.com/qKPxcxLFAx — طلال لزرق (@talal_lazreq) October 12, 2024

وعبر آخرون عن أسفهم للحال الذي وصل إليه اليمن، وأشاروا إلى أن مثل هذا الإعلان يؤكد فشل القيادة العسكرية والسياسية في الحفاظ على ممتلكات الجيش اليمني.

وطالب مغردون بمحاسبة المسؤولين عن صفحة "حراج عدن" لسماحهم بنشر مثل هذه الإعلانات التي تسيء لليمن والشعب اليمني.

في المقابل هناك من نفى صحة الإعلان وقالوا إن صور الدبابات التي تم عرضها للبيع في حراج عدن، صور قديمة تم نشرها بمواقع مختلفة قبل سنوات وادُّعي حينها أنها بشبوة، وهذه المرة تمت نسبتها للعاصمة عدن.

وبالرغم من كل هذه الضجة على مواقع التواصل اليمنية، اعتبر بعض المدونين الأمر عاديا وليس بالغريب لأن هذه الدبابات متهالكة في الأصل، وصاحب الإعلان يريد بيعها لمحلات الخردة.

وسخر آخرون من الإعلان، وبدؤوا بطرح الأسئلة حول "وضع الدبابات من الناحية الميكانيكية"، و"ممشى الدبابة"، وهل توجد مراعاة في السعر.

وأشار مغردون إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها بيع دبابات في اليمن، ففي السابق تم عرض دبابتين وبالسعر نفسه.