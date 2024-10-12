مساع أميركية لوقف الحرب في لبنان وإنهاء "هيمنة" حزب الله

أكدت واشنطن مواصلة مساعيها الرامية للتوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع المتصاعد بين حزب الله وإسرائيل لمنع اندلاع صراع أوسع، مشيرة إلى دعمها لدولة لبنانية قوية في مواجهة الحزب.

وأبدى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الجمعة، أَمَله في التوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان، مؤكدا دعم واشنطن جهود الدولة اللبنانية لفرض نفسها بمواجهة حزب الله حسب تعبيره.

وشدد بلينكن على أن لإسرائيل -التي تنفّذ حملة غارات مدمرة في لبنان تقول إنها تستهدف حزب الله- "الحق في الدفاع عن نفسها" في مواجهة الحزب، لكنه أبدى في الوقت نفسه قلقه حيال الوضع الإنساني.

وقال لصحفيين بعد قمة دول جنوب شرق آسيا في لاوس "نواصل اتصالاتنا المكثّفة لمنع نزاع أوسع في المنطقة". وأضاف "لدينا جميعا مصلحة كبيرة في محاولة المساعدة على إيجاد بيئة يمكن فيها للناس العودة إلى منازلهم واستعادة أمنهم ويمكن فيها للأطفال العودة إلى مدارسهم".

وتابع "لذا فإن لدى إسرائيل مصلحة واضحة ومشروعة جدا في القيام بذلك. الشعب اللبناني يريد الأمر ذاته. نعتقد أن الطريقة المثلى لتحقيق ذلك هي عبر التفاهم الدبلوماسي، وهو أمر نعمل عليه منذ مدة، ونركّز عليه حاليا".

وأفاد بأن الولايات المتحدة ستعمل على دعم الدولة اللبنانية في إعادة بناء نفسها بعد سنوات من "هيمنة حزب الله"، حسب قوله. كما أشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بمخاوفها حيال الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وتحدّث بلينكن الجمعة مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وشدد خصوصا على ضرورة ملء منصب الرئيس، الشاغر منذ عامين، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية.

وأضاف بلينكن أن لبنان "لا يمكن أن يسمح لإيران أو حزب الله بعرقلة أمنه واستقراره".

ولم يأتِ بيان الخارجية الأميركية على ذكر أيّ مناقشات بشأن وقف محتمل لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، على الرغم من الدعوة التي أطلقها رئيس الوزراء اللبناني الجمعة في هذا الاتجاه.

المبعوث الأميركي

من جانبه شدّد المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين على أن بلاده تعمل "دون توقف" من أجل تحقيق وقف إطلاق نار في لبنان.

وقال هوكشتاين لقناة لبنانية محلية من واشنطن "نريد للنزاع أن ينتهي"، مضيفا "نعمل دون توقف" لتحقيق ذلك الهدف.

وكثّفت إسرائيل اعتبارا من 23 سبتمبر/أيلول الماضي غاراتها الجوية على لبنان، مستهدفة معاقل لحزب الله وبدأت بعد أيام عمليات برية في جنوب لبنان، بعد نحو عام من التصعيد بينها وبين حزب الله.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل نحو 1300 شخص وأدّت لنزوح أكثر من 1.2 مليون آخرين، بحسب الأرقام الرسمية.

ويأتي حديث هوكشتاين في وقت حذّرت فيه قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) من أن قواتها تواجه "خطرا شديدا" بعد إصابة اثنين منها في انفجارين قرب مقرها في الناقورة الحدودية، وبعد اتهامها إسرائيل بإطلاق نار على مواقع وتجهيزات لها في جنوب لبنان وإصابة جنديين آخرين بجروح.

وقال هوكشتاين "للأسف، رأينا أنه كان هناك هجوم على مواقع لليونيفيل، هذا أمر غير مقبول". وأعرب عن تعازيه لعائلتي جنديين من الجيش اللبناني قتلا بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان الجمعة.

وتركّزت الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت لكن قلب العاصمة أيضا تعرض لـ3 غارات مماثلة، كان آخرها مساء الخميس.

وقال هوكشتاين تعليقا على الغارة الإسرائيلية على منطقتي البسطة والنويري في العاصمة، التي أدت إلى مقتل 22 شخصا إن ذلك "غير مقبول إطلاقا".

وأضاف "هناك حملة متواصلة من القصف على بيروت، ينبغي أن تتوقف". وتابع المبعوث "نحاول أن نضع حدا لهذا القصف، لا نحبّذ حملة القصف في مناطق مكتظة بالسكان في بيروت".

ودعت الولايات المتحدة وفرنسا في بيان وقعته أيضا اليابان وقطر والسعودية والإمارات في 26 سبتمبر/أيلول، إلى "وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية لإفساح المجال أمام الدبلوماسية".