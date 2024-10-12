مذيع روسي شهير: البلاد ستكون بخير حتى لو مات بوتين

زعمت شخصية بارزة في الإعلام الروسي أن البلاد "محكوم عليها بالنصر" في الحرب الأوكرانية، وأن مشهدها السياسي لن يتأثر كثيرا بوفاة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

فقد قال المذيع الشهير فلاديمير سولوفيوف خلال بث نشرته منصة "مراقب الإعلام الروسي" المناهضة للكرملين، "لنتخيل السيناريو الأسوأ تماما، لا قدر الله"، وأضاف "استمرارية الحكومة في روسيا مضمونة".

وتنشر منصة "مراقب الإعلام الروسي" مقاطع مترجمة تعتبرها دعاية من وسائل الإعلام الروسية الحكومية.

ويُعرف سولوفيوف على نطاق واسع بكونه مقدم برنامج "أمسية مع فلاديمير سولوفيوف"، وهو برنامج حواري يبث على قناة "روسيا 1" المملوكة للدولة، ويستضيف فيه شخصيات سياسية بارزة ومعلقين، كما يُعرف بدعمه الصريح للرئيس بوتين.

وجاءت تعليقاته، التي بدت أنها تشير إلى وفاة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في نهاية مداخلة قصيرة شملت موسم الأعاصير في أميركا، والحرب في أوكرانيا، والمزاعم حول خطط الغرب للإطاحة بروسيا.

"استمرارية الحكومة مضمونة"

وتطرق المذيع إلى موضوع الحرب في أوكرانيا قائلا "هل تنتهي جميع الحروب على طاولة المفاوضات؟ نحن نعرف العديد من الحروب التي انتهت بالتدمير الكامل للطرف الآخر".

ثم جادل بأن أوكرانيا ليس لها الحق أو القدرة على الاحتفاظ بأراضٍ معينة ضمن حدودها بعد الاتحاد السوفياتي، تشمل القرم ودونباس وزاباروجيا ومنطقة خيرسون.

وأضاف أن أوكرانيا تعتقد أنه مع تعداد سكانها البالغ 30 مليونا يمكنها احتلال الأراضي التي يعيش فيها 8 إلى 10 ملايين شخص والاحتفاظ بها، قبل أن يزعم أن كييف تأمل "في احتلال روسيا إلى حد ما، إلى النقطة التي ستختفي فيها الدولة الروسية".

واختتم سولوفيوف البث بالحديث عن خطط الغرب لهزيمة روسيا، والتي قال إنها ستتكون من "هزيمة سياسية يتبعها انهيار عسكري".

ودون أن يسمي الرئيس الروسي مباشرة، قال سولوفيوف إن روسيا وعملياتها العسكرية في أوكرانيا ستستمر بعد تغيير في المشهد السياسي للبلاد، وإن روسيا محكوم عليها بالنصر في هذه الحرب.

وأضاف "لنتخيل أسوأ سيناريو. الأسوأ تماما، لا قدر الله". وأضاف "استمرارية الحكومة في روسيا مضمونة، جيل كامل من القادة تم تربيتهم في روسيا وجاؤوا إلى السلطة في روسيا. هؤلاء القادة محترفون ووطنيون للغاية، وهم يعملون بروح الفريق".

وقد أرسلت مجلة "نيوزويك" رسالة إلى وزارة الخارجية الروسية للتعليق على البث.