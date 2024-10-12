مباحثات قطرية مصرية بشأن الأوضاع في غزة ولبنان

قالت وزارة الخارجية القطرية -اليوم السبت- إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تلقى اتصالا من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بحثا فيه الأوضاع في غزة والتطورات في لبنان.

وبحث الجانبان الجهود المشتركة التي يبذلها البلدان لوقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون شروط إلى القطاع.

بدورها، قالت وزارة الخارجية المصرية إن الاتصال استعرض الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية من خلال استضافة وفدي حركتي فتح وحماس بالقاهرة لبحث الأوضاع في قطاع غزة، وسبل إعلاء المصلحة الوطنية الفلسطينية في هذا الظرف الدقيق والمنعطف الخطير الذي تمر به القضية الفلسطينية.

كما ناقش الجانبان الأوضاع الخطيرة في لبنان في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر، حيث شددا على الأهمية البالغة لوقف إطلاق النار وتمكين ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية كافة وعلى رأسها الجيش اللبناني، وتنفيذ القرار الأممي 1701 الذي يسمح بنشر الجيش اللبناني في جنوب لبنان، بالإضافة إلى أهمية استكمال مؤسسات الدولة اللبنانية من خلال انتخاب رئيس للبلاد بتوافق لبناني وبملكية لبنانية خالصة.

وبحث الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع الوزير عبد العاطي أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمواصلة نقل المساعدات الإنسانية والإيوائية والطبية إلى الشعب اللبناني، في ظل الظروف العصيبة الناتجة عن نزوح أكثر من مليون لبناني جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

واتفق الوزيران على ضرورة الحفاظ على وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية كافة، فضلا عن ضرورة التزام الجيش الإسرائيلي بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة في قوة اليونيفيل.

وجدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ضرورة خفض التصعيد في المنطقة.