ماكرون يدعو حزب الله إلى أن "يوقف فورا" قصف إسرائيل

حضّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حزب الله على أن "يوقف فورا" قصف إسرائيل، مؤكدا أنه يجب التوصل فورا إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.

وحثّ ماكرون -خلال اتصال هاتفي برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري– اللبنانيين إلى توحيد صفوفهم من أجل وحدة البلاد واستقرارها، داعيا جميع الأطراف إلى "أن يواجهوا معا هذه المحنة الجديدة" عبر تأييد برنامج سياسي جامع يستند إلى انتخاب رئيس يضمن الوحدة الوطنية.

وأعرب ماكرون أيضا عن "قلقه الكبير حيال تكثيف الضربات الإسرائيلية في لبنان وتداعياتها المأساوية على السكان المدنيين"، بحسب الإليزيه.

وجدد ماكرون تأكيد التزام فرنسا في إطار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وكرر استياءه من "الاستهدافات غير المبررة للجنود الأمميين أخيرا".

وأكدت الرئاسة الفرنسية أن باريس ستواصل جهودها لتعبئة المجتمع الدولي في إطار المؤتمر الدولي لدعم شعب لبنان وسيادته والذي سينظم في باريس في 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق نحو 320 مقذوفا على إسرائيل خلال "يوم الغفران"، من مساء الجمعة حتى مساء السبت.

وقتل 9 أشخاص -السبت- في غارات إسرائيلية جديدة، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وأصيب 5 من عناصر اليونيفيل خلال 48 ساعة بحسب القوة الأممية التي اتهمت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار على مواقعها "في شكل متكرر ومتعمد".