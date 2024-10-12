كتائب القسام تبث مشاهد لتفجير عين نفق في قوة إسرائيلية برفح

بثت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد لتفجير عين نفق مفخخة في قوة هندسية إسرائيلية في منطقة الريان شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ونفذت القسام العملية يوم الخميس العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأظهرت المشاهد لحظة قيام مقاتلي كتائب القسام بتفجير عين النفق، ثم عملية إجلاء قوات الاحتلال للقتلى والجرحى الذي سقطوا في العملية.

وتواصل كتائب القسام وبقية فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة استهداف قوات الاحتلال، موقعة في صفوفها قتلى وجرحى.

وكانت كتائب القسام أعلنت في وقت سابق أن مقاتليها فجروا عبوة ناسفة في قوة إسرائيلية من 15 جنديا خلال محاولة اقتحام منزل غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

كما قالت كتائب القسام إنها "استهدفت دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة التوام شمال مدينة غزة".

وأقر الجيش الإسرائيلي، الخمس الماضي، بمقتل 3 ضباط في معارك شمال قطاع غزة، في الوقت الذي يشن فيه عملية عسكرية ضارية وحصارا شديدا على شمال القطاع.

ومن جهتها، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– في وقت سابق إسقاط 3 مسيرات إسرائيلية خلال تنفيذها مهام استخباراتية في أجواء مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.