قصف متبادل بين قوات أميركية ومجموعات مدعومة إيرانيا بشرق سوريا

تبادلت قوات أميركية ومجموعات مسلحة مدعومة إيرانيا القصف، مساء أمس الجمعة، في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وبحسب مصادر محلية اليوم السبت، فإن المجموعات المسلحة المدعومة إيرانيا المتمركزة غرب نهر الفرات استهدفت مساء أمس القاعدة الأميركية في حقل كونيكو للغاز بدير الزور بهجوم صاروخي.

وأشارت إلى سماع دوي انفجارات قوية في المنطقة التي تقع فيها القاعدة الأميركية، في حين لم يعرف إذا كان الهجوم أسفر عن خسائر بشرية.

وردا على هذا الاستهداف، شنت القوات الأميركية قصفا بالمدفعية على مواقع تابعة للجماعات المدعومة إيرانيا في قرية حويجة صقر بدير الزور.

من جهة أخرى، ذكرت المصادر أن طائرة مسيرة مجهولة المصدر استهدفت سيارة تابعة للمجموعات الموالية لإيران في بلدة محكان غربي نهر الفرات.

وأضافت أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين بجروح.

وتتعرض قواعد الجيش الأميركي في سوريا بمحافظات حمص والحسكة ودير الزور لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة، بين الفينة والأخرى.

وتخضع أراضي محافظة دير الزور الواقعة شرق نهر الفرات لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة​​​​​​​، بينما يقع مركز المحافظة والمناطق الريفية الأخرى تحت سيطرة نظام الرئيس السوري بشار الأسد والفصائل المدعومة من إيران.