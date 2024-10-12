عشرات الشهداء بغزة وتواصل المعارك شمال القطاع

استُشهد 41 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة في الساعات الـ24 الماضية معظمهم في جباليا، وفي حين تتواصل المعارك شمال القطاع، اندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة بسقوط عدد من الشهداء والجرحى إثر غارة إسرائيلية استهدفت مربعا سكنيا في جباليا شمالي قطاع غزة، التي تشهد هجوما بريا وأعمال إبادة وتطهير عرقي لليوم السابع على التوالي. كما أفاد المراسل بسقوط عدد من الشهداء والجرحى إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في محيط مسجد العمري في جباليا البلد.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف فجر اليوم مباني سكنية بمخيم جباليا.

ومع استمرار محاولة التوغل الإسرائيلي شمال القطاع، أكد مراسل الجزيرة إصابة نازحين بعد إطلاق مسيرة إسرائيلية النار على مركز للإيواء بمخيم جباليا.

📹 نقل شهداء ومصابين للمستشفى نتيجة استهداف الاحتلال منازل المواطنين في جباليا البلد شمال غزة pic.twitter.com/eBGszGCusw — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) October 11, 2024

من جانبه، أفاد الدفاع المدني بإصابة عشرات الفلسطينيين جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص عبر طائرات "كواد كابتر" على مدرسة "الفوقة"، التي تؤوي نازحين بمخيم جباليا.

وأكد استشهاد امرأة فلسطينية وإصابة 4 جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة "حفصة" التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا المحاصر.

وأفاد مراسل الجزيرة بانتشال جثامين 4 شهداء من منطقة بئر النعجة غربي مخيم جباليا في شمال قطاع غزة.

كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 مواطنين وجرح آخرين بينهم أطفال ونساء إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة الكحلوت في محيط مفترق السنافور شرق مدينة غزة.

وقال مراسل الجزيرة إن المدفعية الإسرائيلية قصفت المناطق الشمالية من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. كما قصفت مروحيات إسرائيلية وسط مدينة رفح، في حين دمرت غاراتٌ منازلَ في الفخاري جنوب شرقي خان يونس.

وأفادت منصات محلية فلسطينية بأن جيش الاحتلال نفذ عمليات نسف "ضخمة" لمنازل المواطنين في حي الصفطاوي والتوام شمال غزة.

من جهتها، أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قصفا عنيفا وانفجارات سُمعت على طول شارع السكة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، تزامنا مع اشتباكات وإطلاق نار مع من الآليات الإسرائيلية المتوغلة.

وقال مراسل الجزيرة إن مسيرات إسرائيلية أطلقت النار فجر اليوم في منطقة الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة.

🔴 المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، يتحدث عن واقع شمال غزة في ظل استمرار عدوان الاحتلال على شمال القطاع#شمال_غزة_تباد pic.twitter.com/ouulQkTjbN — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) October 11, 2024

مناشدات

وناشد المستشفى الأهلي العربي المعمداني في مدينة غزة المواطنين الإسراع بالتبرع بالدم لإنقاذ حياة عشرات الجرحى، الذين يصلون إليه بسبب الغارات الإسرائيلية المستمرة على شمالي قطاع غزة. وقال القائم بأعمال مدير المستشفى الدكتور فضل نعيم، للجزيرة، إنّ عددا كبيرا من الجرحى الذين وصلوا إلى المستشفى حالتهم حرجة، ويحتاجون إلى كميات أكبر من الدم.

في سياق متصل، قال مدير الدفاع المدني في شمال قطاع غزة، العقيد أحمد كحلوت، للجزيرة، إن عمل قوات الدفاع المدني في جباليا ينطوي على خطورة كبيرة، لعدم وجود تنسيق بين الصليب الأحمر وقوات الاحتلال لتوفير مسارات آمنة.

وأوضح كحلوت أن حوالي 80% من مساحة شمال قطاع غزة لا يستطيع الدفاع المدني التحرك إليها، رغم عشرات نداءات الاستغاثة التي يتلقاها من هناك.

وناشدت وزارة الصحة في غزة المؤسسات المعنية ضرورة تزويد مستشفيات شمالي القطاع بالوقود، لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى قبل فوات الأوان.

وأظهرت صور ملتقطة من "مستشفى كمال عدوان" معاناة لأطفال داخل أقسام العناية المركزة بسبب نفاد الوقود.

كما أكد الهلال الأحمر الفلسطيني للجزيرة نفاد الوقود في سيارات الإسعاف في شمال غزة، وبهذا ستتوقف خدماتها بالكامل، في ظل استمرار الغارات الوحشية.

خسائر الاحتلال

ميدانيا أعلن جيش الاحتلال، أمس الجمعة، مقتل جندي في معارك جنوبي القطاع، بعد يوم واحد فقط من إعلانه مقتل 3 ضباط برتبة رائد في المعارك شمالي القطاع.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 735، منهم 352 قتلوا منذ بدء الاجتياح البري في 27 من الشهر ذاته، وذلك وفق ما يسمح بنشره الجيش الإسرائيلي.

وبلغت أعداد المصابين في جيش الاحتلال منذ بداية الحرب 4720، منهم 2331 مصابا منذ بداية الاجتياح البري.

وأمس الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا أُطلق من شمال قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف، رغم استمرار توغله في المنطقة.

وكانت صفارات الإنذار دوت في مستوطنتي سديروت ونيرعام المحاذيتين لشمال قطاع غزة، حسب الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي.

ولم يحدد الاحتلال المكان الذي أُطلق منه الصاروخ من شمال القطاع.

من جهتها، أعلنت كتائب القسام تدمير ناقلة جند إسرائيلية وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وقالت إنها فجرت نفقا في قوة هندسية إسرائيلية شرق رفح ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

كذلك، أكدت سرايا القدس أنها قصفت بالهاون تجمعا لآلياتٍ وقوات إسرائيلية شرق جباليا، وقالت إنها خاضت اشتباكات ضارية من المسافة صفر مع قوة إسرائيلية راجلة في منطقة التوام شمال غربي غزة.