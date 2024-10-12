شقيقة زعيم كوريا الشمالية تحذر من رد "رهيب" على مسيّرات الجنوب

حذرت شقيقة زعيم كوريا الشمالية -التي تتمتع بنفوذ كبير- كوريا الجنوبية من "كارثة رهيبة" ستحل بها في حال دخلت مسيّرات مجددا المجال الجوي لبيونغ يانغ، وذلك غداة اتهامها لسول بإطلاق مسيّرات إلى أجواء عاصمة الشمال.

وكانت كوريا الشمالية اتهمت، الجمعة، جارتها الجنوبية بإطلاق طائرات مسيّرة تحمل منشورات دعائية دخلت المجال الجوي لبيونغ يانغ 3 مرات.

ونفى وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونغ هيون أن تكون بلاده قد أرسلت أي طائرات مسيّرة إلى الشمال، قبل أن يعلق مسؤول في هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي في بيان بقوله إن سول "لا يمكنها تأكيد هل الادعاءات الكورية الشمالية صحيحة أم لا".

وقالت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والمتحدثة الرئيسية باسم نظامه، إن رفض سول تأكيد صحة الادعاءات معناه أن المسيرات أطلقها "رجال العصابات العسكرية"، في إشارة إلى قوات كوريا الجنوبية.

وأضافت في بيان نشر السبت "في اللحظة التي تُرصد فيها مجددا مسيّرة تابعة لجمهورية كوريا في أجواء عاصمتنا، فإن ذلك سيؤدي بالتأكيد إلى كارثة رهيبة"، مستخدمة التسمية الرسمية لكوريا الجنوبية.

وأوردت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن المسيّرات التي يعتقد أن الجنوب أطلقها ألقت منشورات دعائية مناهضة للنظام "مليئة بالافتراءات الشنيعة".

ووصفت الوكالة الواقعة بأنها "انتهاك متعمّد للقانون الدولي وهجوم عسكري خطير".

وعلى الرغم من جهود رسمية بذلت للجمهم، أطلق نشطاء كوريون جنوبيون لسنوات بالونات تحتوي على منشورات دعائية مناهضة لنظام كيم وغيرها من المواد، بما في ذلك بطاقات ذاكرة رقمية تحوي أغاني من نوع البوب الكوري وأعمالا تلفزيونية درامية، عبر الحدود، في تكتيك ندّد به الشمال.

وردا على ذلك، أطلق الشمال، حيث تمنع الحكومة إطلاع الشعب على أي نتاج يعكس الثقافة الكورية الجنوبية، أكثر من 6 آلاف بالون محمل بالقاذورات إلى الجنوب منذ مايو/أيار الماضي.

والعلاقات بين الكوريتين في أدنى مستوياتها منذ سنوات، بعدما عُلّق على خلفية البالونات العمل باتفاق عسكري مبرم يرمي إلى خفض منسوب التوتر.

وخلال الأسبوع الماضي، قال الزعيم الكوري الشمالي إن بلاده "لن تتردد" في استخدام أسلحة نووية في حال هاجمتها كوريا الجنوبية وحليفتها الولايات المتحدة.