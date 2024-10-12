خبير عسكري: إسرائيل تحاول عزل لواء شمال غزة وتهجير الأهالي

قال الخبير العسكري العقيد ركن حاتم الفلاحي إن ما يقوم به جيش الاحتلال حاليا في شمال قطاع غزة هو تفريغ للمنطقة بالقوة من سكانها لتأسيس "خطة الجنرالات" التي تقوم على إنشاء منطقة عسكرية في هذا الجزء من القطاع.

وأشار الفلاحي إلى حديث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت المتكرر عن إمكانية إقامة مزيد من المحاور المشابهة لمحور نتساريم في القطاع. وقال إنها طريقة معروفة وواضحة لتمزيق المكان.

وفيما يتعلق بحديث الاحتلال عن تحول غزة إلى جبهة ثانوية والتركيز على جبهة لبنان، قال الفلاحي إن ذلك لا يتماشى مع الواقع على الأرض، مشيرا إلى أن 3 فرق تعمل في مساحة لا تتجاوز 40 كيلومترا في غزة بينما تقاتل 4 فرق في جبهة لبنان التي تمتد لنحو 120 كيلومترا.

إبادة جماعية صريحة

ووصف الفلاحي ما يجري حاليا في شمال القطاع وتحديدا في جباليا بأنه إبادة صريحة للسكان الذين تحاول إسرائيل دفعهم بالقوة المفرطة للمغادرة نحو الوسط أو الجنوب بزعم تهيئة المنطقة لمواجهة مقاتلي المقاومة. واستدل في حديثه بقيام الاحتلال بقصف كل ما هو موجود على وجه الأرض.

وفصلت قوات الاحتلال شمال القطاع بشكل كامل بالآليات العسكرية والطائرات المسيّرة وأقامت سواتر ترابية ومنعت إدخال أي مساعدات، وهو ما يعني من الناحية العسكرية فصل لواء الشمال عن بقية ألوية القطاع، بحسب الفلاحي.

وقالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال فجّرت عشرات المنازل في شمال القطاع بالروبوتات المتفجرة ومنعت إدخال أي مساعدات للموجودين في المنطقة.