حزب الله يكثف قصف حيفا وإسرائيل تغلق مناطق بالجليل

أعلن حزب الله اليوم السبت استهداف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية برشقة صاروخية، في حين أفاد الجيش الإسرائيلي بإصابة جندي وأعلن إغلاق مناطق جديدة بالجليل، كما أكدت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية إلى 2255، في وقت يتواصل فيه القصف الإسرائيلي على مختلف أنحاء لبنان.

وبقصف هو الثاني اليوم للصناعات العسكرية الإسرائيلية بعد استهداف مصنع متفجرات في مدينة حيفا، أكد الحزب إطلاق صواريخ على قاعدة زوفولون.

وأعلن أنه هاجم مساء أمس بسرب من المسيرات الانقضاضية ضواحي تل أبيب، مضيفا أنه قصف برشقة صاروخية تجمعا لقوات الاحتلال في مستعمرة كفر غلعادي، كما قصف قاعدة حوما في الجولان السوري المحتل.

وقال إنه قصف تجمعا لجنود الاحتلال في موقع مسغاف عام بقذائف المدفعية، وهاجم بسرب من المسيّرات الانقضاضية قاعدة الدفاع الجوي في كريات إيلعيزر غرب حيفا، مشيرا إلى إصابتها بدقة.

وأضاف أنه استهدف برشقة صاروخية تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة خربة نفحا، وقصف قاعدة الاتصالات في كرن نفتالي برشقة صاروخية كبيرة، فضلا عن قصف تجمع لجنود الاحتلال في مستعمرة كفريوفال.

كما استهدف بالصواريخ ثكنة معاليه غولاني ردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين في لبنان.

وكان الحزب أعلن صباح اليوم قصف مدينة طبريا بصلية صاروخية، واستهداف تجمعات للقوات الإسرائيلية في مواقع عدة شمال إسرائيل، والجولان السوري المحتل.

مصابون بإسرائيل

بالمقابل، أكد الجيش الإسرائيلي إصابة جندي بمعارك، لم يفصح عن تفاصيلها، جنوبي لبنان.

أعلنت القناة الـ13 الإسرائيلية نقل 3 مصابين بجروح طفيفة لمركز الجليل الطبي بعد رصد إطلاق صواريخ من لبنان.

كما أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت إصابة شخصين بجروح طفيفة في الرأس خلال قصف على منطقة عكا من لبنان.

إغلاق مناطق

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق رشقتي صواريخ من لبنان باتجاه عكا وخليج حيفا، ونحو 30 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى.

في الأثناء، رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق نحو 35 قذيفة من لبنان باتجاه إصبع الجليل والجليل الأعلى وحيفا، قائلا إنه اعترض بعضها.

وقال إن حزب الله أطلق نحو 320 قذيفة اليوم باتجاه الإسرائيليين في عيد الغفران الذي وصفه بأقدس أعياد الشعب اليهودي.

وأعلن مناطق زرعيت وشومرا وشتولا ونطوعة وأيفن مناحيم في الجليل "عسكرية مغلقة يمنع دخولها قطعيا"، وفق تعبيره.

غارات كثيفة

وفي لبنان، قتل 9 أشخاص وأصيب 28 آخرون جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا محافظة جبل لبنان وسط البلاد.

واستهدفت الغارة الأولى شقة في بناء سكني ببلدة برجا التابعة لقضاء الشوف، وهو الاستهداف الإسرائيلي الأول لهذه البلدة منذ بدء العدوان، وأدت لمقتل 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين.

أما الغارة الثانية فاستهدفت منزلا ببلدة المعيصرة في قضاء كسروان، وأدت إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن العدوان المستمر على البلاد منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفر عن مقتل 2255 شخصا وإصابة 10 آلاف و524، وأوضحت أن الغارات أمس أدت لمقتل 26 شخصا وإصابة 144.

العدو الإسرائيلي يلقي قنابل مضيئة فوق بلدة عيتا الشعب الجنوبية pic.twitter.com/Obgtftkp8w — AlHadeel News (@news_hadeel) October 12, 2024

وفي جنوب لبنان، قال مراسل الجزيرة إن القصف الإسرائيلي استهدف بلدات عيتا الشعب وكفرشوبا والمحمودية وشيحين واللبونة وحاريص والمنصوري وياطر وطيرحرفا وكفركلا.

وأوضحت وكالة الأنباء اللبنانية أن عيتا الشعب تتعرض منذ منتصف الليل لعدوان جوي واسع، إذ شنت الطائرات الإسرائيلية أكثر من 15 غارة، بالتزامن مع قصف مدفعي مركز.

وشرقي لبنان، قال مراسل الجزيرة إن القصف الإسرائيلي طال محيط بلدة حوش السيد علي ومنطقة سهلات المي في البقاع، وأضاف أن 4 غارات إسرائيلية طالت بلدتي النبي شيت وسرعين في البقاع.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، بشن غارات جوية غير مسبوقة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه.

ويرد حزب الله يوميا بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، منها الموجودة في تل أبيب.