المقاومة تطلق صواريخ وتفجّر 7 آليات و15 جنديا والاحتلال يواصل مجازره

أطلقت المقاومة الفلسطينية صواريخ من شمال قطاع غزة نحو عسقلان وموقع كيسوفيم العسكري، واستهدفت 7 آليات عسكرية وفجّرت 15 جنديا إسرائيليا، في حين واصل الاحتلال ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين خصوصا في جباليا شمال القطاع وفي وسطه.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي "في أعقاب الإنذارات التي أطلقت قبل قليل في منطقة أشكلون (عسقلان)، تم رصد إطلاق قذيفتين عبرتا من شمال قطاع غزة، حيث سقطتا في منطقة مفتوحة، دون وقوع إصابات".

وقبل ذلك، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن صافرات الإنذار دوت في مدينة عسقلان، وعدة مناطق محيطة بها، بسبب مخاوف من إطلاق صواريخ باتجاهها.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي بالضبط المكان الذي أطلق منه الصاروخ من شمال القطاع.

من جهتها، أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى أنها استهدفت برشقة صاروخية موقع كيسوفيم العسكري جنوب شرق المحافظة الوسطى بغزة.

وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أنه تم إطلاق صاروخين من غزة باتجاه كيسوفيم في الغلاف وسقطا قبل عبور الحدود الإسرائيلية.

وقبل قليل، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها استهدفت دبابة "ميركافا" إسرائيلية بعبوة "شواظ" بالقرب من مفترق "الصفطاوي" غرب معسكر جباليا شمال القطاع.

وقالت القسام إن مقاتليها فجّروا عبوة شديدة الانفجار في "قوة صهيونية راجلة قوامها 15 جنديا خلال محاولتها اقتحام أحد المنازل، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح" وذلك قرب مفترق الاتصالات غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأعلنت القسام استهداف مقاتليها لدبابة من نوع ميركافا بقذيفة "الياسين 105" في منطقة "التوام" شمالي مدينة غزة إلى جانب استهدافهم ناقلة جند قرب محطة الخزندار شمال غرب مدينة غزة.

كما نشر مكتب الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام مشاهد مصورة تظهر تفجير عين نفق مفخخة في قوة إسرائيلية هندسية في منطقة الريان بشرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأكدت القسام استهدافها دبابتي ميركافا وجرافة عسكرية "دي 9" بقذائف الياسين 105 في حي الجنينة بشرق رفح جنوبي قطاع غزة، وأنها رصدت مروحيات الاحتلال وهي تجلي الجنود بعد استهدافهم هناك.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لـحركة الجهاد الإسلامي– تفجير آلية عسكرية إسرائيلية توغلت في منطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة باستهدافها بعبوة برميلية شديدة الانفجار من نوع "ثاقب".

وقالت سرايا القدس إنها "دمرت ناقلة جند إسرائيلية متوغلة في مفترق التوام شمالي غزة بتفجير عبوة ناسفة من نوع ثاقب زرعتها مسبقا"، إلى جانب قصفها بالهاون تجمعا لآليات وقوات إسرائيلية شرق جباليا.

كما بثت كتائب شهداء الأقصى مشاهد من قصف مقاتليها بالاشتراك مع كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني موقع القيادة والسيطرة في الإدارة المدنية شرق معسكر جباليا بصاروخ موجه من نوع 107.

وقبل قليل، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط من كلية الهندسة العسكرية بجروح خطيرة خلال معركة بجنوب قطاع غزة اليوم.

مجازر إسرائيلية

من ناحية أخرى، وفي تفاصيل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، قالت مصادر طبية للجزيرة إن 27 شخصا استشهدوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

كما أفاد مراسل الجزيرة بسقوط عدد من الشهداء والجرحى إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في محيط مسجد العمري في جباليا البلد شمالي القطاع.

وكان مراسل الجزيرة قد قال في وقت سابق إن شخصين استشهدا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارتين إسرائيليتين استهدفتا تجمعين في مدينة غزة ومخيم المغازي وسط القطاع.

وأفادت وزارة الصحة في غزة -السبت- بأن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 42 ألفا و175 شهيدا، و98 ألفا و336 مصابا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.