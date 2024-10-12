إعلام إسرائيلي: نشر منظومة ثاد الأميركية للرد على أي هجوم إيراني

أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم السبت أن الولايات المتحدة نشرت في إسرائيل منظومة "ثاد" المخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى بإطار الاستعداد للرد الإيراني المتوقع على الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني الأخير، لكن موقع أكسيوس نفى ذلك.

ونقلت الإذاعة عن مصدر عسكري قوله "لأول مرة بطارية من نوع ثاد للدفاع الجوي الأميركي ستتمركز بإسرائيل استعدادا للرد الإيراني".

وأضاف المصدر أن نقل المنظومة الدفاعية الأميركية تم بطلب من إسرائيل من أجل إبراز القوة الإقليمية والتحالف القوي بين البلدين.

من جانبه، قال موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول دفاعي أميركي قوله إن قرار نشر نظام "ثاد" في إسرائيل لم يتخذ بعد.

ولم تعلق وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) حتى الآن على الإعلان الإسرائيلي، لكنها أكدت سابقا التزامها بالدفاع عن إسرائيل.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أفادت بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لم يصوت بعد على الخطوط العريضة بشأن الرد على هجوم إيران الصاروخي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أو حتى على تفويض اتخاذ القرارات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وفي وقت سابق اليوم، قالت محطة "إن بي سي" نقلا عن مسؤولين أميركيين إن إسرائيل ضيّقت خياراتها للرد على إيران بضرب أهداف عسكرية ومنشآت للطاقة، وأضافت أنه لا مؤشرات على أن إسرائيل ستستهدف منشآت نووية إيرانية، أو تقوم بعمليات اغتيال.

في المقابل، قال مسؤول إيراني لنيويورك تايمز إن بلاده نقلت لدول إقليمية ووسطاء مع واشنطن أنها سترد بالمثل إن ضربت إسرائيل منشآتها النفطية.