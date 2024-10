أورورا.. ساحة حرب يقودها ترامب "لتحرير أميركا"

من مدينة صغيرة في الغرب الأميركي، شنّ المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب أمس الجمعة مجددا هجوما على المهاجرين، مصرًّا على "شيطنتهم وتحرير أميركا المحتلة من جرائمهم".

وأمام حشد من أنصاره خلال تجمع انتخابي جديد، في مدينة "أورورا" الصغيرة بولاية كولورادو، جدد ترامب (78 عاما) اتهاماته التي أطلقها منذ أسابيع بأن مهاجرين مجرمين "سيطروا عليها"، من دون أن يقدم دليلا قاطعا على ذلك.

وقال الملياردير الجمهوري "أميركا اليوم معروفة في كل أنحاء العالم بأنها أميركا المحتلة، نحن محتلون من جانب قوة إجرامية". وأضاف وسط الهتافات أن الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، موعد الانتخابات الرئاسية، "سيكون يوم تحرير أميركا".

كذلك شن ترامب هجوما على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، واصفا إياها بأنها "مجرمة استوردت جيشا من الأجانب غير الشرعيين الذين هم أعضاء عصابات ومهاجرون مجرمون".

