هاريس سئلت عن فضائل ترامب وهذا جوابها

سئلت نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس -خلال لقاء متلفز مع جمهور من الناخبين- عن 3 خصال حميدة تعتقد أن منافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب يتحلى بها، لكنها لم تتمكن من تقديم إجابة كاملة.

وخلال اللقاء الذي عقد بمدينة لاس فيغاس أمس الخميس، سألت سيدة من الحاضرين هاريس "أرجو أن تذكري لي 3 فضائل يتحلى بها ترامب".

فما كان من المرشحة الديمقراطية إلا أن ضحكت ثم شكرت السائلة ومضت لتقول "أعلم أن غالبيتنا لدينا أمور كثيرة جدا تجمعنا أكثر مما يفرقنا".

لكنها أوضحت أن هذا ليس حالها وحال منافسها الجمهوري، قائلة إن منهج ترامب في السياسة "يؤلمني" مشيرة على وجه الخصوص إلى أنه ينتهج مبدأ "نحن وهم".

وتابعت "لا أعتقد أن هذا أمر صحي لبلادنا ولا يعجبني ذلك، وأنا أنتقده لأنه يصدر عن شخص يسعى لأن يكون رئيس الولايات المتحدة".

بيد أنها امتدحت جانبا من حياة منافسها بقولها "أعتقد أن ترامب يحب عائلته وأعتقد أن هذا مهم جدا".

ثم استدركت "لكني لا أعرفه حق المعرفة. لم أقابله إلا مرة واحدة.. لذلك ليس لدي المزيد لأقدمه لك".

ويتنافس ترامب وهاريس بالانتخابات المقرر إجراؤها في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ويظهر متوسط استطلاعات الرأي أن المرشحة الديمقراطية تتقدم بنسبة 48.4% مقابل 46% لمنافسها، وفقا لموقع 538 التابع لشبكة "إيه بي سي".