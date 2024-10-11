مقتل عسكرييْن لبنانيين وحزب الله يقصف قيادة الدفاع الجوي بحيفا

أعلن الجيش اللبناني -الجمعة- مقتل عسكريين اثنين وجرح 3 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مركزا عسكريا جنوبي البلاد، وفي حين رصدت إسرائيل إطلاق 80 صاروخا من لبنان على مدن ومستوطنات الشمال، أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي تقييما أمنيا في جنوب لبنان.

وقال الجيش اللبناني -في منشور عبر حسابه على منصة إكس- إن "العدو الإسرائيلي استهدف مركزا للجيش في بلدة كفرا، في الجنوب ما أدى إلى سقوط شهيدين و3 جرحى".

وبذلك يرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش اللبناني إلى 8 منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 عندما اندلعت المواجهات الحدودية بين حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عددا من منصات إطلاق الصواريخ التابعة لحزب الله داخل لبنان.

وأفاد مراسل الجزيرة بتنفيذ الجيش الإسرائيلي غارات على محيط بلدات في جنوب لبنان بينها صربين وياطر وكفرا، مشيرا إلى غارة إسرائيلية أخرى على بلدة الحلانية بالبقاع الأوسط شرقي لبنان.

وأعلنت لجنة الطوارئ الحكومية اللبنانية أنها رصدت 9 آلاف و588 اعتداء إسرائيليا على البلاد منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

صواريخ حزب الله

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق حوالي 80 صاروخا من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، واعترض عددا منها، بينما سقط عدد آخر في مناطق مفتوحة.

أما صحيفة هآرتس فذكرت أن حزب الله أطلق منذ الصباح نحو 95 صاروخا باتجاه شمال إسرائيل، من جهتها قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوّت في مدينة صفد ومحيطها، كما دوّت في عكا وكريات شمونة والجليل الأعلى وكريات أتا والمطلة، إضافة إلى شمال الجولان المحتل.

وذكرت القناة الـ12 أن صفارات الإنذار دوت في الجليل الأعلى تحسبا لتسلل طائرات مسيّرة من لبنان.

وقد أعلن حزب الله قصف مواقع عسكرية إسرائيلية عدة، من بينها قيادة قوات الدفاع الجوي في حيفا. كما أعلن استهداف تجمعين للجيش الاسرائيلي في منطقة زوفولون، شمال مدينة حيفا، وغرب كريات شمونة.

وأعلن الحزب أيضا أنه استهدف بالصواريخ تجمعا لجنود بمقر قيادة اللواء المدرع الـ7 بثكنة كاتسافيا بالجولان المحتل.

تقييم أمني

من ناحية أخرى، قال الجيش الإسرائيلي -اليوم الجمعة- إن رئيس الأركان هرتسي هاليفي ورئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار أجريا تقييما أمنيا داخل جنوب لبنان أمس الخميس.

وقال هاليفي إن 4 فرق عسكرية إسرائيلية تشارك في العمليات العسكرية بجنوب لبنان، و3 فرق أخرى تشارك في العمليات القتالية بقطاع غزة.

من جهته، قال رئيس الشاباك إن "حماية الإسرائيليين على الحدود يجب أن تكون من طرفي الحدود وفي أوكار الإرهابيين"، حسب وصفه.

وأضاف بار أن تموضع حركة حماس في جنوب لبنان سوف يزداد، لأن نشطاء الحركة يغادرون غزة، وإن ملاحقتهم ستتواصل، على حد تعبيره.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل لبنان، والعاصمة بيروت، بشن غارات جوية غير مسبوقة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار في إسرائيل، إثر إطلاق حزب الله مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات ومقر الموساد بتل أبيب، وسط تعتيم صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.