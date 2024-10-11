مقتل جندي في غزة والاحتلال يرصد صواريخ من القطاع تجاه المستوطنات

اعترف الجيش الإسرائيلي -اليوم الجمعة- بمقتل جندي في جنوب قطاع غزة، وأكد انتهاء عمليته بمخيم البريج وإطلاق صاروخ من شمال القطاع باتجاه مستوطنات غلاف غزة، في حين تتواصل المعارك شمال القطاع تزامنا مع غارات كثيفة واستهداف النازحين.

وأقر الاحتلال بمقتل جندي خلال معارك في جنوب القطاع من دون إضافة تفاصيل أخرى.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 735، منهم 352 قتلوا منذ بدء الاجتياح البري في 27 من الشهر ذاته، وذلك وفق ما يسمح بنشره الجيش الإسرائيلي.

وبلغت أعداد المصابين في جيش الاحتلال منذ بداية الحرب 4720، منهم 2331 مصابا منذ بداية الاجتياح البري.

صاروخ من الشمال

في الأثناء، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا أطلق من شمال قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف، رغم استمرار توغله في المنطقة.

وكانت صفارات الإنذار دوت في مستوطنتي سديروت ونيرعام المحاذيتين لشمال قطاع غزة، حسب الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي.

ولم يحدد الاحتلال المكان الذي أطلق منه الصاروخ من شمال القطاع.

اشتباكات متواصلة

وفي غزة، أعلنت كتائب القسام تدمير ناقلة جند إسرائيلية وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، الذي يشهد عملية عسكرية إسرائيلية لليوم السادس على التوالي.

كذلك، أكدت سرايا القدس خوضها اشتباكات ضارية من المسافة صفر مع قوة إسرائيلية راجلة في منطقة التوام شمال غربي غزة.

قصف النازحين

ومع استمرار محاولة التوغل الإسرائيلي شمال القطاع، أكد مراسل الجزيرة إصابة نازحين بعد إطلاق مسيرة إسرائيلية النار على مركز للإيواء بمخيم جباليا شمالا.

من جانبه، أفاد الدفاع المدني بإصابة عشرات الفلسطينيين جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص -عبر طائرات "كواد كابتر"- على مدرسة "الفوقة" التي تؤوي نازحين بمخيم جباليا.

وأكد استشهاد امرأة فلسطينية وإصابة 4 جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة "حفصة" التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا المحاصر.

وأفاد مراسل الجزيرة بانتشال جثامين 4 شهداء من منطقة بئر النعجة غربي مخيم جباليا في شمال قطاع غزة.

كما أكد الهلال الأحمر الفلسطيني للجزيرة نفاد الوقود في سيارات الإسعاف في شمال غزة، وبهذا ستتوقف خدماتها بالكامل، في ظل استمرار الغارات الوحشية.

وقالت مصادر طبية للجزيرة إن 34 شخصا استشهدوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ الفجر، 15 منهم في مخيم جباليا شمالي القطاع.

وضمن عملياته، أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين بإخلاء مساكنهم في جباليا وبلدتي بيت حانون وبيت لاهيا والتوجه جنوبا، وسط تحذير وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة المواطنين من الاستجابة لذلك معتبرة أن ذلك الإنذار خداع وكذب.

قصف وسط القطاع

وفي حي الزيتون وسط القطاع، قال مراسل الجزيرة إن شخصين استشهدا في غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا لمواطنين في محيط محطة دلول بحي.

وأضاف أن 3 فلسطينيين استشهدوا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في محيط مسجد المجمع الإسلامي بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وتابع أن شخصا استشهد وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

انتهاء عملية البريج

كما أعلن الاحتلال انتهاء عمليته العسكرية بمخيم البريج وسط قطاع غزة، وذلك بعد نحو أسبوع على انطلاقها.

والسبت الماضي، أنذر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين بمناطق واسعة من مخيمي البريج والنصيرات (وسط قطاع غزة) بإخلاء منازلهم قسرا استعدادا لتنفيذ عملية عسكرية.

ومن جهة أخرى، ذكر رئيس الأركان هرتسي هاليفي أن الجيش الإسرائيلي يمتلك 7 فرق عسكرية، 3 منها في قطاع غزة و4 في جنوب لبنان، وذلك بعد إعلان غزة جبهة ثانوية في الحرب.

ويواصل الاحتلال عدوانه على غزة متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، مما أسفر عن استشهاد 42 ألفا و126 فلسطينيا وإصابة 98 ألفا و117 آخرين.