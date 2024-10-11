مسؤول في حزب الله: أولويتنا هزيمة إسرائيل والمعركة في بدايتها

قال رئيس العلاقات الإعلامية في حزب الله اللبناني محمد عفيف، اليوم الجمعة، إن أولوية الحزب في الوقت الراهن هي هزيمة إسرائيل عسكريا، مؤكدا أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية تخفي خسائر الميدان وخسائرها في الداخل.

وأضاف عفيف -في مؤتمر صحفي اليوم- أن ذرائع العدو بوجود مخازن أسلحة في الضاحية الجنوبية لبيروت لم تعد تنطلي على أحد، وأن العدو يقصف المسعفين وسيارات الإسعاف بتواطؤ أميركي، وأن العدوان على الأمم المتحدة ومقارها مدان.

كما أكد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله أن المعركة مع العدو "لا تزال في بدايتها ولا تستعجلوا النتائج"، وأشار إلى أن المخزون الإستراتيجي لحزب الله بخير وسنواصل القتال، وحزب الله يقاتل بشكل مرن، حسب متطلبات المعركة.

وتابع أن العدو عاجز عن التقدم إلى الأمام رغم استقدامه القوات والألوية، في حين أن المقاومة تنصب الكمائن للعدو مما دفعه مرارا للانكفاء.

وقال عفيف إن المقاومين يرفضون الانسحاب من مواقع ساقطة عسكريا، إيمانا بالدفاع عن وطنهم، والمعركة مع العدو "لا تزال في بداياتها وأولويتنا المطلقة الآن إلحاق الهزيمة بالعدو وإجباره على وقف العدوان"، وأضاف أن "السكان سيعودون قريبا إلى جنوب لبنان والبقاع، والضاحية الجنوبية لبيروت ستعود أفضل مما كانت".