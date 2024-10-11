عشرات الشهداء بغزة والاحتلال يشدد حصار جباليا

كثفت قوات الاحتلال غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة موقعة أكثر من 60 شهيدا، في وقت يستمر فيه حصار شمال القطاع لليوم السادس وسط مجازر خلفت عشرات الشهداء والمصابين الذين تعجز فرق الإنقاذ من الوصول إليهم.

وقد وثقت السلطات الصحية في غزة استشهاد 63 شخصا في الغارات الإسرائيلية منذ فجر أمس الخميس، بينهم 28 في استهداف مدرسة "رُفيدة" التي تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي حي الشيخ رضوان غربي مدينة غزة، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 5 مدنيين -بينهم أطفال- وإصابة آخرين إثر غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا للنازحين.

ونقل المراسل عن مصادر طبية في مستشفى المعمداني أن حالة عدد من المصابين خطيرة.

كما استشهد 6 فلسطينيين، وأصيب آخرون -بينهم نساء وأطفال- إثر غارة إسرائيلية استهدفت "عيادة الرمال الصحية" التي تؤوي مئات النازحين في شارع الوحدة، غربي مدينة غزة أيضا.

وسقط شهيدان في قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم منزلا في دير البلح، كما سقط مصابون في قصف آخر استهدف منزلا في جباليا البلد شمالي القطاع.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الطيران المروحي والمدفعية الإسرائيلية استهدفت المناطق الشمالية الشرقية لمخيم البريج والنصيرات وسط قطاع غزة، مما أدى لسقوط مصابين.

كما أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن القصف المدفعي الإسرائيلي تجدد على شارع السكة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال المروحية غارة جوية بمنطقة الحكر في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

حصار الشمال

في غضون ذلك، تواصل قوات الاحتلال محاصرة مناطق شمال قطاع غزة وخاصة مخيم جباليا لليوم السادس على التوالي.

وكثف الجيش الإسرائيلي مجددا عملياته البرية والجوية في شمال غزة، حيث قامت قواته بتطويق مدينة جباليا وبعض المناطق المحيطة بها، وفرضت حصارا خانقا عليها منذ يوم الأحد.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في شمال قطاع غزة فارس عفانة إن فرق الإسعاف والدفاع المدني عاجزة عن الوصول إلى مناطق تعرضت للقصف الإسرائيلي شمالي قطاع غزة، بسبب منعها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد وجود عشرات الجرحى والشهداء تحت الأنقاض، دون أن يتمكن أي أحد من الوصول إليهم، رغم المناشدات التي وصلتهم.

من جانبه، ناشد الضابط في جهاز الدفاع المدني معتز أيوب المنظمات الدولية التدخل والتنسيق لتسهيل عمل فرق الإنقاذ شمالي القطاع.

وفي وقت سابق، حذر الدفاع المدني في غزة من أن إخلاء مستشفيات شمال القطاع سيؤدي إلى انهيار كامل في النظام الصحي، ومضاعفة معاناة السكان.

وأفادت وزارة الصحة في غزة أمس الخميس بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت، خلال 24 ساعة، 5 مجازر في القطاع، وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 55 شهيدا، و166 مصابا.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للشهداء الذين سقطوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جراء العدوان الإسرائيلي حتى ظهر أمس، إلى 42 ألفا و65 شهيدا، في حين بلغ عدد المصابين 97 ألفا و886، إضافة إلى آلاف المفقودين.

مقتل 3 ضباط إسرائيليين

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن سلاح الجو اعترض صباح اليوم الجمعة طائرة مسيرة اخترقت الأجواء الإسرائيلية بعد دوي صفارات الإنذار في محيط عسقلان جنوبي إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس مقتل 3 ضباط برتبة رائد في معارك شمال قطاع غزة، في الوقت الذي يشن فيه عملية عسكرية ضارية وحصارا شديدا على المنطقة.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن الضباط الثلاثة قتلوا بانفجار عبوة ناسفة في مخيم جباليا، وأوضحت أن القتلى هم قائد سرية في وحدة المساعدة الإدارية 5460، ونائبه وقائد صف.

وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قالت إنها أوقعت سرية مشاة ميكانيكية من 12 مركبة عسكرية ودبابتين تابعة لجيش الاحتلال في كمين مركب شرق مخيم جباليا.

وأعلنت كتائب القسام أيضا عن تمكن مقاتليها من الاشتباك مع قوة إسرائيلية خاصة من "المسافة صفر"، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، غرب مخيم جباليا.

كما دمرت دبابات ميركافا واستهدفت دورية استطلاع تابعة للاحتلال بمسيرة انتحارية شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وفي وقت لاحق، قالت القسام إن مقاتليها تمكنوا بالاشتراك مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، من قنص جندي إسرائيلي شرق جباليا.

وأعلنت سرايا القدس أن مقاتليها تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي في منطقة التوام، شمال غربي مدينة غزة.

وفي وسط مخيم جباليا، استهدف مقاتلو سرايا القدس بالقذائف المضادة للدروع تجمعا لآليات الاحتلال، واشتبكوا مع جنوده من المسافة صفر.