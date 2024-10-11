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إسرائيل تصنف غزة "ساحة قتال ثانوية" لأول مرة منذ 7 أكتوبر

epa11645079 Israeli armoured vehicles maneuver at an area inside the northern Gaza Strip, as seen from the border with Gaza in southern Israel, 06 October 2024. Israel's military stated on 06 October, they have been conducting since last night an 'operation to systematically dismantle terrorist infrastructure' in the area of Jabalia, in the northern Gaza Strip. The Israel Air Force conducted strikes on dozens of military targets in order to assist IDF ground troops operating in the area, the statement added. EPA-EFE/ABIR SULTAN
دبابات إسرائيلية تتحرك في شمال قطاع غزة قرب جباليا (الأوروبية)
11/10/2024-|آخر تحديث: 11/10/202410:27 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

أفادت يديعوت أحرونوت بأن الجيش الإسرائيلي يعرف قطاع غزة رسميا على أنها ساحة قتال ثانوية لأول مرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تاريخ بدء إسرائيل حربها المدمرة على القطاع المحاصر.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن معظم الاهتمام والموارد لدى جيش الاحتلال موجهة حاليا إلى لبنان.

ووسّعت إسرائيل أهدافها المعلنة لحربها المستمرة على غزة لتشمل تميكن السكان الإسرائيليين في الشمال من العودة إلى مساكنهم، وذلك رغم التحذيرات الأميركية من توسيع الحرب.

وجاء ذلك بعد تصاعد الدعوات في إسرائيل لشن حرب على حزب الله في لبنان، مع تصعيد هجماته الصاروخية على مستوطنات الشمال التي فر جراءها عشرات الآلاف من المستوطنين.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل بالفعل نطاق الحرب التي تشنها على غزة، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

وأسفر التصعيد الإسرائيلي الحالي على لبنان عن مقتل نحو من 1300 شخص وإصابة الآلاف، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و200 ألف نازح، وفق بيانات رسمية لبنانية.

ويرد "حزب الله" على الهجوم الإسرائيلي على لبنان بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومدنا ومستوطنات في أنحاء إسرائيل.

وتواصل إسرائيل منذ أكثر من عام حربها على غزة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 139 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، مع فقدان أكثر من 10 آلاف شخص، وسط دمار واسع ومجاعة متفاقمة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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