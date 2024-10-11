إغلاق شوارع بالجليل الأعلى خشية تسلل ورشقة صاروخية على حيفا

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السلطات أغلقت صباح اليوم الجمعة شوارع رئيسية في شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان خشية ما وصفتها بعملية تسلل إلى عدد من البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية للحدود.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية إلى وجود اشتباه بعملية تسلل في بلدات عدة بالجليل الأعلى، حيث طلب من السكان التزام بيوتهم.

يأتي ذلك بينما تعرض مبنى للإصابة المباشرة في المنطقة الصناعية بكريات بياليك في خليج حيفا نتيجة صواريخ من لبنان

وقدرت وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق 20 صاروخا باتجاه خليج حيفا بينما دوت صافرات الإنذار في كل من عكا وخليج حيفا وفي في كريات شمونة ومرغليوت بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان إثر رشقة صاروخية صباح اليوم.

وفي وقت سابق اليوم أفاد الجيش الإسرائيلي بأن سلاج الجو اعترض صباح اليوم طائرة مسيرة اخترقت الأجواء الإسرائيلية بعد دوي صفارات الإنذار في محيط عسقلان جنوبي إسرائيل.

في غضون ذلك افاد مراسل الجزيرة في لبنان إلى غارات إسرائيلية استهدفت محيط بلدات الناقورة وقانا وعلما الشعب جنوبي لبنان.