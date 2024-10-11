اشتباكات بين مقاومين وأمن السلطة بطوباس وسرايا القدس تدعو للنفير

أكدت مصادر للجزيرة -اليوم الجمعة- إصابة شاب في اشتباكات بين مقاومين وأجهزة الأمن الفلسطينية في مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية، في حين دعت سرايا القدس لفك الحصار عن مقاتلي كتيبة طوباس الذين يحاصرهم الأمن الفلسطيني.

وذكرت مواقع إخبارية فلسطينية أن اشتباكات عنيفة وقعت بين المقاومة وأمن السلطة الفلسطينية في طوباس، إثر اعتقال قائد كتيبة طوباس التابعة لسرايا القدس أحمد أبو العايدة، الذي تطارده السلطات الإسرائيلية، وتنفيذ أمن السلطة حملة اعتقالات يومية.

وقالت مواقع فلسطينية إن أجهزة الأمن الفلسطينية اعتقلت عددا من الشبان بمنطقة السوق القديم في طوباس، تزامنا مع استمرار الاشتباكات المسلحة.

مصادر محلية: جانب من انتشار أجهزة أمن السلطة بمنطقة السوق القديم في طوباس، تزامناً مع استمرار الاشتباكات المسلحة، على خلفية اعتقال المطارد أحمد أبو العايدة ومواصلة السلطة تنفيذ حملة مداهمات واعتقالات. pic.twitter.com/mA9wnh7wFN — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 11, 2024

دعوة لنفير عام

من جانبها، دعت سرايا القدس -في بيان- إلى نفير عام في المدينة وفك الحصار عن المقاتلين الذين تحاصرهم أجهزة الأمن الفلسطينية.

وقالت "ندعو جميع الشبان الثائر والمقاوم والحاضنة الشعبية إلى النفير العام ودعم مجاهدي الكتيبة، في ظل الهجمة الشرسة التي يقوم بها الاحتلال وأجهزة السلطة من اعتقال وخطف والاغتيال لمجاهدي الكتيبة والتعدي على حرمات منازل المطاردين لقوات الاحتلال".

وأضافت "ندعو كل حر شريف للنفير وفك الحصار عن مقاتلي كتيبة طوباس المحاصرين من قبل الأجهزة الأمنية، التي تحاول القضاء على حالة المقاومة تحقيقا لحلم قادة العدو والمستوطنين"، وفق قولها.

كما دعت كتيبة طوباس -في بيان- أهالي الضفة الغربية إلى النفير العام ودعم المقاتلين الذين قالت إنهم يتعرضون لهجمة شرسة يقوم بها الاحتلال وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية.

وأمس الخميس، حاصرت أجهزة أمن السلطة منزل المطلوب للاحتلال أحمد أبو العايدة في طوباس، كما اعتقلت 5 شبان بالمنطقة.

ولا تزال طوباس تشهد توترا بعد قيام أمن السلطة باعتقال مطاردين من قبل الاحتلال أعقبه اشتباكات مع أهالي المدينة.