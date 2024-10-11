شهيدان بمخيم نور شمس وقوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات بالضفة

استُشهد فلسطينيان جراء قصف قوات الاحتلال مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، كما أُصيب فلسطيني برصاص الاحتلال شمال الخليل، بالتزامن مع اقتحام جنود الاحتلال مخيم نور شمس ويطا جنوبي الخليل وبلدة بيتا جنوبي نابلس ومدينة قلقيلية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيين اثنين استُشهدا في قصف قوات الاحتلال مخيم نور شمس بطولكرم شمالي الضفة الغربية.

وأبلغت قوات الاحتلال الإسرائيلي الارتباط العسكري الفلسطيني باحتجاز جثماني الشهيدين.

واقتحم عدد من الآليات العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي برفقة جرافات مخيم نور شمس، بمدينة طولكرم، ووقع تفجير لعبوات ناسفة عند الطريق الرئيسي للمخيم بداية الاقتحام، لتبدأ الجرافات بعدها بأعمال التجريف.

لحظة استهداف آليات الاحتلال بعبوة ناسفة كبيرة قرب مدخل مخيم نور شمس في طولكرم. pic.twitter.com/Q33lkmbaQC — محمد الحضاري (@alhdarym887) October 10, 2024

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قوات الجيش بدأت عملية عسكرية تستهدف مسلحين في مدينة طولكرم.

اشتباكات بمخيم الفارعة

وفي تطور آخر اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم الفارعة، جنوب طوباس شمال شرقي الضفة.

وفجر مقاومون عبوة ناسفة في إحدى آليات الاحتلال، ما أدى إلى إعطابها، وقد داهمت قوات الاحتلال المخيم، يرافقها عدد من الآليات العسكرية، واقتحمت عددا من المنازل وفتشتها، واعتلى قناصة الاحتلال أسطح بعض المنازل، وسط استمرار للاشتباكات المسلحة مع المقاومين الفلسطينيين بالمخيم.

وفي الخليل أصيب شخص بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في بيت أمر شمال المدينة جنوبي الضفة.

🔴 جيش الاحتلال يشن حملة مداهمات لمنازل المواطنين خلال اقتحام بلدة بيت دجن شرق #نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة pic.twitter.com/TsSaodiVVU — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) October 10, 2024

واقتحم جنود الاحتلال بلدة يطا جنوبي الخليل وبلدتي بيتا وبيت دجن في نابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية.

🔴 آليات جيش الاحتلال الاحتلال تقتحم حي القرعان في مدينة #قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة pic.twitter.com/caHYVb8oet — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) October 10, 2024

يأتي ذلك في وقت أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بصدور أمر بمصادرة الأراضي المقام عليها مقر وكالة "الأونروا" في القدس، وتخصيصها لبناء وحدات استيطانية.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إنه ستتم مصادرة منطقة مقر الأونروا في "معالوت دفنا"، بالقدس، لبناء آلاف الوحدات السكنية، وإن المشروع في مراحل الإعداد.