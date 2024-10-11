شاهد.. صواريخ حزب الله تقصف مستوطنات شمال إسرائيل

بث حزب الله اللبناني فيديو جديدا تضمن مشاهد لاستهداف عناصره مجموعة من المستوطنات الإسرائيلية قبل 5 أيام.

واستهدف عناصر حزب الله في السادس من الشهر الجاري مستوطنات كريات شمونة، وحتسور وأمنون، ومدينة صفد شمال إسرائيل.

وأظهرت المشاهد التي بثها الحزب اللبناني لحظة إطلاق الرشقات الصاروخية التي استهدفت المستوطنات الإسرائيلية، وتصاعد الدخان في تلك المناطق.

كما عرض الحزب صورا التقطتها كاميرا المستوطنين الإسرائيليين، أظهرت دخانا يتصاعد من المناطق المستهدفة، والأضرار الناجمة عن الرشقات الصاروخية التي أطلقها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف المناطق الإسرائيلية، وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق حوالي 80 صاروخا من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، واعترض عددا منها، بينما سقط عدد آخر في مناطق مفتوحة.

كما أعلن حزب الله قصف مواقع عسكرية إسرائيلية عدة، من بينها قيادة قوات الدفاع الجوي في حيفا. كما أعلن استهداف تجمعين للجيش الاسرائيلي في منطقة زوفولون، شمال مدينة حيفا، وغرب كريات شمونة.