بوتين وبزشكيان يشيدان بعلاقات "صادقة" و"ذات أولوية" بين روسيا وإيران

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان مباحثات اليوم الجمعة في عشق آباد عاصمة تركمانستان، وأشاد الطرفان بعلاقات "إستراتجية" وتحظى بـ"الأولوية".

وقال مراسل الجزيرة إن مباحثات الرئيسين ركزت على الأوضاع في الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد بوتين أن روسيا وإيران تعملان بنشاط في الساحة الدولية، وأن تقييماتهما للأحداث الدولية متقاربة، واعتبر أن العلاقات مع إيران تشكل "أولوية" بالنسبة لموسكو و"تتطور بشكل ناجح جدا".

من جانبه، قال الرئيس الإيراني إن العلاقات الإيرانية الروسية إستراتيجية وصادقة.

والتقى الزعيمان على هامش قمة إقليمية تستضيفها تركمانستان، وسيلتقيان مجددا خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى روسيا في وقت لاحق هذا الشهر لحضور قمة مجموعة "بريكس".

إسرائيل وقتل الأبرياء

من جانب آخر، دعا الرئيس الإيراني إسرائيل إلى أن "تتوقف عن قتل الأبرياء"، وأكد أن أفعالها في الشرق الأوسط تحظى بدعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال بزشكيان للتلفزيون الروسي الرسمي "أود أن أقول لإسرائيل: توقفي عن قتل الأبرياء، توقفي عن قصف المباني السكنية والأشخاص الذين لا يملكون شيئا على أي حال"، متهما إسرائيل بانتهاك كل أنواع الاتفاقيات الدولية.

وأضاف "إنها تفعل ذلك لأنها تعلم أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يقفان وراءها".

وجاءت تلك التصريحات في ظل حالة الترقب التي تخيم على المنطقة تحسبا لمزيد من التصعيد، مع ترقب هجوم إسرائيلي على إيران عقب ضربة صاروخية شنتها إيران في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الحالي.