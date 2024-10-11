المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم بالمسيّرات هدفا حيويا في إيلات

قالت المقاومة الإسلامية في العراق، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، إنها هاجمت بالطائرات المسيرة "هدفا حيويا" في إيلات بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان، إلى أن الخطوة تأتي دعما وإسنادا للمقاومة في كل من غزة ولبنان.

يأتي هذا الهجوم وقد تحدث الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، عن اعتراض مسيرتين جاءتا من جهة الشرق.

وقال الجيش الإسرائيلي، عبر بيان، "اعترض سلاح الجو قبل قليل مسيرتيْن قدمتا من جهة الشرق وكانتا في طريقهما إلى الأجواء الإسرائيلية". وأضاف "لم تخترق المسيرتان الأجواء الإسرائيلية، كما لم يتم تفعيل صفارات الإنذار، ولم تقع إصابات".

ولم يعلن الجيش الإسرائيلي مصدر إطلاق المسيرتين، لكن بيانه جاء بعد وقت قصير من إعلان "المقاومة الإسلامية بالعراق" استهداف الجولان السوري المحتل، بطيران مسير.

وقالت "المقاومة الإسلامية بالعراق"، في بيان عبر "تليغرام"، إنها هاجمت، مساء الخميس، هدفا حيويا في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسيّر.

والجمعة الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل اثنين من عسكرييه، وإصابة 24 آخرين بجروح، بينهم اثنان بجروح خطيرة، وادعى أنه للمرة الأولى يتم تسجيل قتلى وجرحى بهجوم من العراق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ أشهر، تشن فصائل عراقية هجمات بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل، إسنادا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" ضرب العديد من الأهداف الإسرائيلية الحيوية على امتداد رقعة واسعة من الجولان وحيفا شمالا إلى إيلات جنوبا.

وتشن إسرائيل بدعم أميركي مطلق، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

كما تنفذ إسرائيل منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي غارات وهجمات صاروخية عنيفة، شملت معظم مناطق لبنان بما في ذلك بيروت، في تجاهل صارخ للتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.