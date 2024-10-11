الآلاف يتظاهرون في العراق والمغرب دعما لغزة ولبنان

تظاهر المئات اليوم الجمعة في العاصمة بغداد تنديدا بالقصف الإسرائيلي المستمر على غزة ولبنان ورفضا لبث الإعلام الإسرائيلي صورة للمرجع الشيعي علي السيستاني مع علامة استهداف على رأسه، كما تواصلت الوقفات التضامنية مع فلسطين ولبنان بالمغرب.

وفي ساحة التحرير في بغداد، رفع المتظاهرون أعلام فلسطين ولبنان وحزب الله، مؤكدين دعمهم لفصائل المقاومة ضد إسرائيل والولايات المتحدة.

وخلال المظاهرة، قال الأمين العام لـ"كتائب سيد الشهداء" أبو آلاء الولائي إنه بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله "ستكون المعركة من دون قواعد اشتباك وسيُقابل التصعيد بالتصعيد والهدم بالهدم والدم بالدم".

كما أبدى المتظاهرون رفضهم الصورة التي بثتها القناة الـ14 الإسرائيلية هذا الأسبوع التي تفيد بأن السيستاني هدف تريد إسرائيل اغتياله.

تضامن بالمغرب

وفي المغرب، شارك الآلاف في وقفات احتجاجية للأسبوع الـ53، أعلنوا خلالها استمرار تضامنهم مع فلسطين ولبنان.

ونظمت الوقفات التضامنية بعد صلاة الجمعة في مدن مثل الشاون وتطوان وفاس ومكناس (شمال) والدار البيضاء والجديدة (غرب) وبركان وجرسيف (شرق) وآيت ملول وأغادير (جنوب غرب) استجابة لدعوة الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة.

وردد المتظاهرون شعارات داعمة للصمود الفلسطيني، وأخرى تنتقد عجز المنظومة الدولية عن وقف الحرب.

كما رفعوا لافتات كتب عليها "جمعة طوفان الأقصى تحت شعار: نحن معكم، حراك مستمر حتى التحرير وإسقاط التطبيع، كلنا غزة.. كلنا فلسطين".

وبدعم أميركي، خلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ عام أكثر من 140 ألف شهيد وجريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلا عن آلاف الضحايا في لبنان نتيجة التصعيد الإسرائيلي.