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إعلام إسرائيلي: مقاتلو غزة كشفوا قوة خاصة متنكرة وأوقعوا فيها قتلى وجرحى

epaselect epa11645086 A convoy of Israeli armoured vehicles makes its way to the northern Gaza Strip, as seen from the border with Gaza in southern Israel, 06 October 2024. Israel's military stated on 06 October, they have been conducting since last night an 'operation to systematically dismantle terrorist infrastructure' in the area of Jabalia, in the northern Gaza Strip. The Israel Air Force conducted strikes on dozens of military targets in order to assist IDF ground troops operating in the area, the statement added. EPA-EFE/ABIR SULTAN
آليات لجيش الاحتلال في شمال قطاع غزة (وكالة الأنباء الأوروبية)
11/10/2024-|آخر تحديث: 11/10/202404:23 م (بتوقيت مكة المكرمة)

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن قوة إسرائيلية خاصة دخلت متنكرة بزي رجال الدفاع المدني إلى قطاع غزة لكن مقاتلين فلسطينيين كشفوها في رفح جنوب القطاع.

وأضافت أن المقاومة الفلسطينية أوقعت في صفوف القوة الإسرائيلية قتلى ومصابين، وأشارت إلى أن القوة الإسرائيلية المتنكرة كانت قد دخلت عبر معبر كرم أبو سالم.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المزيد من التفاصيل ستنشر بعد انتهاء عيد الغفران غدا السبت.

ولم تعلن فصائل المقاومة الفلسطينية حتى الآن عن الحدث، غير أنها أكدت خلال الأيام الماضية التصدي لآليات وجنود الاحتلال في مختلف مناطق قطاع غزة، لا سيما في الشمال.

يذكر أن قوات الاحتلال تحاول منذ 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري التوغل في مخيم جباليا شمال القطاع، في عملية برية هي الثالثة بالمنطقة منذ بدء العدوان قبل عام.

المصدر : الصحافة الإسرائيلية

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